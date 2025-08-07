Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 060 310 человек (+1040 за сутки), 11 076 танков, 31 180 артсистем, 23 095 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 060 310 человек российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 7.08.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1060310 (+1040) человек;
танков - 11076 (+4) ед.;
боевых бронированных машин - 23095 (+4) ед.;
артиллерийских систем - 31180 (+47) ед.;
РСЗО - 1456 (+1) ед.;
средства ПВО - 1203 (+0) ед.;
самолетов - 421 (+0) ед.;
вертолетов - 340 (+0);
БПЛА оперативно-тактического уровня - 49930 (+163);
крылатые ракеты - 3555 (+0);
корабли/катера - 28 (+0);
подводные лодки - 1 (+0);
автомобильная техника и автоцистерны - 57605 (+130);
специальная техника - 3936 (+0).
Руський (прикметник) давньоукраїнський - в українській мові такий, що належить до часів Русі або до її населення
186! одиниць знищеної техніки та 1040! чумардосів за день.
Танки та ББМ по 4, арта та логістика файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 060 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Курська область.
Джерело: https://censor.net/ua/n3567304
А лічильник ГШ - цукерка для замріяних.