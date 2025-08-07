РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 060 310 человек (+1040 за сутки), 11 076 танков, 31 180 артсистем, 23 095 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 060 310 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 7.08.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1060310 (+1040) человек;

танков - 11076 (+4) ед.;

боевых бронированных машин - 23095 (+4) ед.;

артиллерийских систем - 31180 (+47) ед.;

РСЗО - 1456 (+1) ед.;

средства ПВО - 1203 (+0) ед.;

самолетов - 421 (+0) ед.;

вертолетов - 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 49930 (+163);

крылатые ракеты - 3555 (+0);

корабли/катера - 28 (+0);

подводные лодки - 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны - 57605 (+130);

специальная техника - 3936 (+0).

Инфографика

кацапа, тобі ж сказали вже на іншій вітці - іди на куй, тута для тібя водкі нєту. )
07.08.2025 07:26 Ответить
Минув 4187 день москальсько-української війни.
186! одиниць знищеної техніки та 1040! чумардосів за день.
Танки та ББМ по 4, арта та логістика файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 060 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Курська область.
07.08.2025 08:32 Ответить
60 тис другого мільйона
07.08.2025 07:04 Ответить
60 тис другого мільйона
07.08.2025 07:04 Ответить
Якщо б 140-го....
07.08.2025 07:09 Ответить
кацапа, тобі ж сказали вже на іншій вітці - іди на куй, тута для тібя водкі нєту. )
07.08.2025 07:26 Ответить
А що там твій "какашка" малює?? Абыдна, да?
07.08.2025 07:30 Ответить
Лаптями тхне
Руський (прикметник) давньоукраїнський - в українській мові такий, що належить до часів Русі або до її населення
07.08.2025 07:59 Ответить
чорносрусів навезуть з афгану чи кореї
07.08.2025 08:34 Ответить
Минув 4187 день москальсько-української війни.
186! одиниць знищеної техніки та 1040! чумардосів за день.
Танки та ББМ по 4, арта та логістика файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 060 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Курська область.
07.08.2025 08:32 Ответить
07.08.2025 08:34 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
07.08.2025 08:38 Ответить
Армія РФ просунулася у Серебрянському лісництві та біля чотирьох сіл на Донеччині й Харківщині, - DeepState.
Джерело: https://censor.net/ua/n3567304

А лічильник ГШ - цукерка для замріяних.
07.08.2025 09:31 Ответить
 
 