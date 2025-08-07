Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 060 310 человек (+1040 за сутки), 11 076 танков, 31 180 артсистем, 23 095 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 060 310 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 7.08.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1060310 (+1040) человек;

танков - 11076 (+4) ед.;

боевых бронированных машин - 23095 (+4) ед.;

артиллерийских систем - 31180 (+47) ед.;

РСЗО - 1456 (+1) ед.;

средства ПВО - 1203 (+0) ед.;

самолетов - 421 (+0) ед.;

вертолетов - 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 49930 (+163);

крылатые ракеты - 3555 (+0);

корабли/катера - 28 (+0);

подводные лодки - 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны - 57605 (+130);

специальная техника - 3936 (+0).

