Силы обороны ликвидировали 165 оккупантов на Покровском направлении, - Генштаб
В настоящее время произошло 113 боевых столкновений. Сегодня противник, по уточненным данным, нанес 57 авиационных ударов, применил 99 управляемых авиационных бомб, привлек для поражения 1 564 дрона-камикадзе, совершил более четырех тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
Боевые действия на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло 12 боестолкновений. Противник нанес два авиационных удара, в целом сбросил четыре управляемые авиационные бомбы и совершил 198 артиллерийских обстрелов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.
Боевые действия на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении враг дважды атаковал в районе населенного пункта Волчанск, до сих пор продолжается одно боестолкновение.
На Купянском направлении противник в течение дня девять раз пытался продвинуться к нашим позициям в районах населенных пунктов Голубовка, Тищенковка, Загрызово, в направлении Купянска и Куриловки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
Боевые действия на востоке
На Лиманском направлении враг 14 раз атаковал в районах населенных пунктов Редкодуб, Карповка, Шандриголово, Среднее, Торское, в направлении населенного пункта Григорьевка. Сейчас продолжаются два боестолкновения.
На Северском направлении противник девять раз атаковал позиции Сил обороны вблизи Григорьевки, Переездного и Выемки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Краматорском направлении с начала суток Силы обороны отразили наступление противника вблизи населенного пункта Новомарково.
На Торецком направлении враг провел восемь наступательных действий на позиции наших войск в районах населенных пунктов Торецк, Катериновка, Щербиновка, Яблоновка и в направлении населенных пунктов Александро-Шультино и Русин Яр. Силы обороны успешно отразили семь вражеских атак, до сих пор продолжается одно боестолкновение.
С начала суток враг 30 раз пытался прорвать нашу оборону на Покровском направлении в районах населенных пунктов Попов Яр, Родинское, Владимировка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лисовка, Мирноград, Зверево, Удачное, Новоукраинка.
По имеющейся информации, потери оккупантов на этом направлении за сегодня составляют 165 человек убитыми и ранеными. К тому же уничтожен один танк, шесть автомобилей, две единицы специальной техники, один терминал спутниковой связи и 85 беспилотных летательных аппаратов противника.
Боевые действия на юге
На Новопавловском направлении за сегодня украинские воины отразили 13 атак оккупационной армии в районах населенных пунктов Новополь, Зеленый Гай, Поддубное, Толстой, Воскресенка, Малиевка и в сторону населенного пункта Филия.
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил. Авиационному удару подвергся населенный пункт Каневское.
На Приднепровском направлении с начала суток произошло шесть боестолкновений. Противник успеха не имел.
Сегодня за эффективную и профессиональную боевую работу следует отметить воинов 39-й отдельной бригады береговой обороны, которые эффективно уничтожают врага, наносят потери в живой силе и технике.
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