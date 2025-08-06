Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 059 270 человек (+1010 за сутки), 11 072 танка, 31 133 артсистемы, 23 091 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 059 270 человек российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 6.08.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1 059 270 (+1010) человек;
танков - 11 072 (+1) единицы;
боевых бронированных машин - 23 091 (+0) единица;
артиллерийских систем - 31 133 (+52) единицы;
РСЗО - 1455 (+3) единиц;
средства ПВО - 1203 (+0) единицы;
самолетов - 421 (+0) единица;
вертолетов - 340 (+0) единиц;
БПЛА оперативно-тактического уровня - 49 767 (+147) единиц;
крылатых ракет - 3555 (+0) единиц;
кораблей/катеров - 28 (+0) единиц;
подводных лодок - 1 (+0) единица;
автомобильной техники и автоцистерн - 57 475 (+138) единиц;
специальной техники - 3936 (+1) единиц.
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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утаутілізіравалісь
ЗСУ все одно, МОЛОДЦІ,
Три реактора, козаки таки вистежили наволочь
ББМ два дні пошикували і вср...
Танки з початку літа 200, було б добре на цьому і закінчити
П'ять діб серпня 5 070 чумардосів, на разі маємо найнижчий в цьму році середньдобовий результат 1 014 проте з початку літа намалювався ювілейчик у 70 тисяч. Очевидно що літо 24-го 107 520 чумардосів перевершити не вдасться
Причина проста - все, більше ніде додаткових немає. Взагалі. Навіть битих і іржавих. І виробництво саме стільки (10-15 на місяць) і дає нових.
А чому будуть економити? Та саме тому, чому після перших 3 місяців повномасштабки стали ДУЖЕ економити штурмовики та бомбардувальники. Які вони теж виробляють в гомеопатичних кількостях. Бо могли ж бо наявними силами розхєрачити спротив ППО, хоч і втративши 70+% авіації? Могли. Але не пішли на цей крок. Чому? Тому що виробити нове - це 30 років кашляти, а "грозити швєду з дупи світу" треба постійно.
Так і з танками. Якщо зітруть бронетехніку в "нуль" - реготати з засрашки почнуть вже у вічі.
Британська розвідка вважає, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році росія, ймовірно, зазнала втрат приблизно 1'050'000 військовослужбовців убитими і пораненими, а в 2025 році - 260 тисяч.
Зазначається, що середньодобові втрати росії у липні 2025 року становили приблизно 1072 особи. При цьому з березня 2025 року щомісяця спостерігається помірне зниження втрат, а середньодобовий показник за липень є найнижчим із квітня 2024 року.
(Таке враження що в мене списали 🙃)
Що до твого враження - як тільки стемніє таргани починають лізти з усіх щілин, поведінка кацапів мало чим відрізняється.
Чи вони, по-твоєму, мають засоби об'єктивного спостереження, щоб самостійно оцінювати втрати?
Разом з тим зауважу:
Понад 267 тис. військових втратила РФ від початку року, - Сирський.
Джерело: https://censor.net/ua/v3567112
Півроку це 183 дні.
Тобто виходить 1460 кацапів на день.
І це при тому, що у липні втрати кацапів знизилися.
Ну не вміє Сирський у кореляцію даних і тупо *******.
П.С. Тому зі своїми тарганами у темряві розбирайся сам.
"Завдяки злагодженій і професійній бойовій роботі всіх складових Сил оборони України втрати ворога в живій силі з початку року склали 267 460 осіб".
Стаття від п'ятого вересня і станом на 05.08.2025 саме так і було
Де ти взяв пів року (доля правди присутня матиматично це 183 дні)
5 серпня 2025 року, 8-й місяць, 32-й тиждень, 217-й день року.
ГШ звітує за минулу добу, добто за 4 число, що загалом складає 216 діб
267460/216=1 238,24 середньодобово
Хочеш пів року, це з 01.01 по 02.07 (183 дні) - 232 290 чумардосів
232290/183=1 269,34 середньодобово
Не бачиш липневого зниження то тоді тупо ******* тут ти
Буде дуже цікаво поспостерігати за твоїми фантазіями.
як плєшива , неземна істота 😡
195! одиниць знищеної техніки та 1010! чумардосів за день.
Броня та спецтехніка по 1, арта та логістика файно.
Сумарна результативність ППО перевалила за 54000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 059 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Курська область.