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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 059 270 человек (+1010 за сутки), 11 072 танка, 31 133 артсистемы, 23 091 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 059 270 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 6.08.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 059 270 (+1010) человек;

танков - 11 072 (+1) единицы;

боевых бронированных машин - 23 091 (+0) единица;

артиллерийских систем - 31 133 (+52) единицы;

РСЗО - 1455 (+3) единиц;

средства ПВО - 1203 (+0) единицы;

самолетов - 421 (+0) единица;

вертолетов - 340 (+0) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 49 767 (+147) единиц;

крылатых ракет - 3555 (+0) единиц;

кораблей/катеров - 28 (+0) единиц;

подводных лодок - 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн - 57 475 (+138) единиц;

специальной техники - 3936 (+1) единиц.

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ликвидация РФ

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (20221) Генштаб ВС (6748) ликвидация (3916)


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Топ комментарии
+9
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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06.08.2025 07:59 Ответить
+9
Минув 4186 день москальсько-української війни.
195! одиниць знищеної техніки та 1010! чумардосів за день.
Броня та спецтехніка по 1, арта та логістика файно.
Сумарна результативність ППО перевалила за 54000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 059 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Курська область.
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06.08.2025 08:37 Ответить
+8
Де літаки ?
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06.08.2025 07:50 Ответить
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То шо там з п'ятьма літаками з яких один знищили, а 4 пошкодили?
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06.08.2025 07:45 Ответить
вже багато разів пояснювали - знищені на землі не рахуються.
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06.08.2025 08:35 Ответить
Коли підводний човен в доку забаранили, то зарахували.
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06.08.2025 08:49 Ответить
Не зовсім так, тут щось інше. Або пізніше добавлять, може чекають підтвердження. Бо Чорнобаївку добавляли пачками, да і стратеги в підсумку теж добавили.
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06.08.2025 08:53 Ответить
можливо. Треба почекати поки "язика" візьмуть у Саках, або хтось із техпідрозділу розтринькає про наслідки атаки.
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06.08.2025 09:44 Ответить
Де літаки ?
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06.08.2025 07:50 Ответить
Ані ута утілізіравалісь
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06.08.2025 08:22 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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06.08.2025 07:59 Ответить
Щось сталось. Обніщала параша.
ЗСУ все одно, МОЛОДЦІ,
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06.08.2025 07:59 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває ! Слава ЗСУ !!))
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06.08.2025 08:05 Ответить
Після двотежневої перерви з'явилася спецтехніка
Три реактора, козаки таки вистежили наволочь
ББМ два дні пошикували і вср...
Танки з початку літа 200, було б добре на цьому і закінчити
П'ять діб серпня 5 070 чумардосів, на разі маємо найнижчий в цьму році середньдобовий результат 1 014 проте з початку літа намалювався ювілейчик у 70 тисяч. Очевидно що літо 24-го 107 520 чумардосів перевершити не вдасться
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06.08.2025 08:19 Ответить
Щось мені здається що 12000 танків і 25000 ББМ ми не побачимо ніколи )
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06.08.2025 08:42 Ответить
Ну, фізично вони є. На весь експедиційний корпус - від 800 до 1500 штук, насправді. Але їх будуть так економити, що отак і буде надалі - 1-2-4 на тиждень.

Причина проста - все, більше ніде додаткових немає. Взагалі. Навіть битих і іржавих. І виробництво саме стільки (10-15 на місяць) і дає нових.

А чому будуть економити? Та саме тому, чому після перших 3 місяців повномасштабки стали ДУЖЕ економити штурмовики та бомбардувальники. Які вони теж виробляють в гомеопатичних кількостях. Бо могли ж бо наявними силами розхєрачити спротив ППО, хоч і втративши 70+% авіації? Могли. Але не пішли на цей крок. Чому? Тому що виробити нове - це 30 років кашляти, а "грозити швєду з дупи світу" треба постійно.

Так і з танками. Якщо зітруть бронетехніку в "нуль" - реготати з засрашки почнуть вже у вічі.
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06.08.2025 10:00 Ответить
Таке враження, що під кінець доби кацапи починають самі себе вбивати, щоб у звіті ГШ вийшло не менше тисячі.
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06.08.2025 08:24 Ответить
https://x.com/DefenceHQ/status/1952652176704111038 Звіт розвідки Міноборони Британії, опублікований у вівторок, 5 серпня.

Британська розвідка вважає, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році росія, ймовірно, зазнала втрат приблизно 1'050'000 військовослужбовців убитими і пораненими, а в 2025 році - 260 тисяч.
Зазначається, що середньодобові втрати росії у липні 2025 року становили приблизно 1072 особи. При цьому з березня 2025 року щомісяця спостерігається помірне зниження втрат, а середньодобовий показник за липень є найнижчим із квітня 2024 року.
(Таке враження що в мене списали 🙃)

Що до твого враження - як тільки стемніє таргани починають лізти з усіх щілин, поведінка кацапів мало чим відрізняється.
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06.08.2025 08:46 Ответить
Британці тупо використовують дані ГШ.

Чи вони, по-твоєму, мають засоби об'єктивного спостереження, щоб самостійно оцінювати втрати?

Разом з тим зауважу:

Понад 267 тис. військових втратила РФ від початку року, - Сирський.
Джерело: https://censor.net/ua/v3567112
Півроку це 183 дні.
Тобто виходить 1460 кацапів на день.
І це при тому, що у липні втрати кацапів знизилися.

Ну не вміє Сирський у кореляцію даних і тупо *******.

П.С. Тому зі своїми тарганами у темряві розбирайся сам.
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06.08.2025 09:21 Ответить
Ну так відверто брехать перекручуючи факти самим же надані, це треба мати не аби який талант (альтернативний)

"Завдяки злагодженій і професійній бойовій роботі всіх складових Сил оборони України втрати ворога в живій силі з початку року склали 267 460 осіб".

Стаття від п'ятого вересня і станом на 05.08.2025 саме так і було
Де ти взяв пів року (доля правди присутня матиматично це 183 дні)

5 серпня 2025 року, 8-й місяць, 32-й тиждень, 217-й день року.
ГШ звітує за минулу добу, добто за 4 число, що загалом складає 216 діб
267460/216=1 238,24 середньодобово

Хочеш пів року, це з 01.01 по 02.07 (183 дні) - 232 290 чумардосів
232290/183=1 269,34 середньодобово

Не бачиш липневого зниження то тоді тупо ******* тут ти
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06.08.2025 09:50 Ответить
Ги, готуйся до "прибавке к жалованию" за те, що МІ-6 обізвав лузерами списуючими у ГШ
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06.08.2025 10:10 Ответить
Ну роскажи, яким чином по-твоєму британці можуть контролювати та переаіряти рівень втрат ЗС РФ.

Буде дуже цікаво поспостерігати за твоїми фантазіями.
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06.08.2025 10:13 Ответить
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06.08.2025 08:25 Ответить
А ти мразота кремлівська здохнеш ,
як плєшива , неземна істота 😡
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06.08.2025 08:33 Ответить
Минув 4186 день москальсько-української війни.
195! одиниць знищеної техніки та 1010! чумардосів за день.
Броня та спецтехніка по 1, арта та логістика файно.
Сумарна результативність ППО перевалила за 54000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 059 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Курська область.
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06.08.2025 08:37 Ответить
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06.08.2025 08:40 Ответить
когда там уже краснодарский край нарисуется, или хотя-бы ростовщина?
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06.08.2025 08:44 Ответить
Наступного тижня щільно підуть )
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06.08.2025 08:54 Ответить
Курська волость? Забирайте - )(уйло.
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06.08.2025 09:17 Ответить
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06.08.2025 09:20 Ответить
Чого сюди приперся. Тобі свого канашенкова вже не вистачає?
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06.08.2025 09:35 Ответить
А ти бачиш суттєву різницю у стилі Канашенкова та звітів ГШ ЗСУ?
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06.08.2025 10:11 Ответить
 
 