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Новини Фото Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 059 270 осіб (+1010 за добу), 11 072 танки, 31 133 артсистеми, 23 091 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 059 270 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 6.08.25 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1059270 (+1010) осіб;

танків - 11072 (+1) од;

бойових броньованих машин - 23091 (+0) од;

артилерійських систем - 31133 (+52) од;

РСЗВ - 1455 (+3) од;

засоби ППО - 1203 (+0) од;

літаків - 421 (+0) од;

гелікоптерів - 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 49767 (+147);

крилаті ракети - 3555 (+0);

кораблі / катери - 28 (+0);

підводні човни - 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни - 57475 (+138);

спеціальна техніка - 3936 (+1).

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ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (18372) Генштаб ЗС (7052) ліквідація (4302)


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Топ коментарі
+7
Де літаки ?
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06.08.2025 07:50 Відповісти
+6
То шо там з п'ятьма літаками з яких один знищили, а 4 пошкодили?
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06.08.2025 07:45 Відповісти
+6
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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06.08.2025 07:59 Відповісти
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То шо там з п'ятьма літаками з яких один знищили, а 4 пошкодили?
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06.08.2025 07:45 Відповісти
вже багато разів пояснювали - знищені на землі не рахуються.
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06.08.2025 08:35 Відповісти
Коли підводний човен в доку забаранили, то зарахували.
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06.08.2025 08:49 Відповісти
Не зовсім так, тут щось інше. Або пізніше добавлять, може чекають підтвердження. Бо Чорнобаївку добавляли пачками, да і стратеги в підсумку теж добавили.
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06.08.2025 08:53 Відповісти
Де літаки ?
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06.08.2025 07:50 Відповісти
Ані ута утілізіравалісь
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06.08.2025 08:22 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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06.08.2025 07:59 Відповісти
Щось сталось. Обніщала параша.
ЗСУ все одно, МОЛОДЦІ,
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06.08.2025 07:59 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває ! Слава ЗСУ !!))
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06.08.2025 08:05 Відповісти
Після двотежневої перерви з'явилася спецтехніка
Три реактора, козаки таки вистежили наволочь
ББМ два дні пошикували і вср...
Танки з початку літа 200, було б добре на цьому і закінчити
П'ять діб серпня 5 070 чумардосів, на разі маємо найнижчий в цьму році середньдобовий результат 1 014 проте з початку літа намалювався ювілейчик у 70 тисяч. Очевидно що літо 24-го 107 520 чумардосів перевершити не вдасться
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06.08.2025 08:19 Відповісти
Щось мені здається що 12000 танків і 25000 ББМ ми не побачимо ніколи )
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06.08.2025 08:42 Відповісти
Таке враження, що під кінець доби кацапи починають самі себе вбивати, щоб у звіті ГШ вийшло не менше тисячі.
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06.08.2025 08:24 Відповісти
https://x.com/DefenceHQ/status/1952652176704111038 Звіт розвідки Міноборони Британії, опублікований у вівторок, 5 серпня.

Британська розвідка вважає, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році росія, ймовірно, зазнала втрат приблизно 1'050'000 військовослужбовців убитими і пораненими, а в 2025 році - 260 тисяч.
Зазначається, що середньодобові втрати росії у липні 2025 року становили приблизно 1072 особи. При цьому з березня 2025 року щомісяця спостерігається помірне зниження втрат, а середньодобовий показник за липень є найнижчим із квітня 2024 року.
(Таке враження що в мене списали 🙃)

Що до твого враження - як тільки стемніє таргани починають лізти з усіх щілин, поведінка кацапів мало чим відрізняється.
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06.08.2025 08:46 Відповісти
Британці тупо використовують дані ГШ.

Чи вони, по-твоєму, мають засоби об'єктивного спостереження, щоб самостійно оцінювати втрати?

Разом з тим зауважу:

Понад 267 тис. військових втратила РФ від початку року, - Сирський.
Джерело: https://censor.net/ua/v3567112
Півроку це 183 дні.
Тобто виходить 1460 кацапів на день.
І це при тому, що у липні втрати кацапів знизилися.

Ну не вміє Сирський у кореляцію даних і тупо *******.

П.С. Тому зі своїми тарганами у темряві розбирайся сам.
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06.08.2025 09:21 Відповісти
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06.08.2025 08:25 Відповісти
А ти мразота кремлівська здохнеш ,
як плєшива , неземна істота 😡
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06.08.2025 08:33 Відповісти
Минув 4186 день москальсько-української війни.
195! одиниць знищеної техніки та 1010! чумардосів за день.
Броня та спецтехніка по 1, арта та логістика файно.
Сумарна результативність ППО перевалила за 54000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 059 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Курська область.
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06.08.2025 08:37 Відповісти
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06.08.2025 08:40 Відповісти
когда там уже краснодарский край нарисуется, или хотя-бы ростовщина?
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06.08.2025 08:44 Відповісти
Наступного тижня щільно підуть )
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06.08.2025 08:54 Відповісти
Курська волость? Забирайте - )(уйло.
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06.08.2025 09:17 Відповісти
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06.08.2025 09:20 Відповісти
Сырок опять нарисовал оптимистичные циферки.
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06.08.2025 08:50 Відповісти
 
 