Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 059 270 осіб (+1010 за добу), 11 072 танки, 31 133 артсистеми, 23 091 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 059 270 осіб російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 6.08.25 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 1059270 (+1010) осіб;
танків - 11072 (+1) од;
бойових броньованих машин - 23091 (+0) од;
артилерійських систем - 31133 (+52) од;
РСЗВ - 1455 (+3) од;
засоби ППО - 1203 (+0) од;
літаків - 421 (+0) од;
гелікоптерів - 340 (+0);
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 49767 (+147);
крилаті ракети - 3555 (+0);
кораблі / катери - 28 (+0);
підводні човни - 1 (+0);
автомобільна техніка та автоцистерни - 57475 (+138);
спеціальна техніка - 3936 (+1).
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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утаутілізіравалісь
ЗСУ все одно, МОЛОДЦІ,
Три реактора, козаки таки вистежили наволочь
ББМ два дні пошикували і вср...
Танки з початку літа 200, було б добре на цьому і закінчити
П'ять діб серпня 5 070 чумардосів, на разі маємо найнижчий в цьму році середньдобовий результат 1 014 проте з початку літа намалювався ювілейчик у 70 тисяч. Очевидно що літо 24-го 107 520 чумардосів перевершити не вдасться
Британська розвідка вважає, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році росія, ймовірно, зазнала втрат приблизно 1'050'000 військовослужбовців убитими і пораненими, а в 2025 році - 260 тисяч.
Зазначається, що середньодобові втрати росії у липні 2025 року становили приблизно 1072 особи. При цьому з березня 2025 року щомісяця спостерігається помірне зниження втрат, а середньодобовий показник за липень є найнижчим із квітня 2024 року.
(Таке враження що в мене списали 🙃)
Що до твого враження - як тільки стемніє таргани починають лізти з усіх щілин, поведінка кацапів мало чим відрізняється.
Чи вони, по-твоєму, мають засоби об'єктивного спостереження, щоб самостійно оцінювати втрати?
Разом з тим зауважу:
Понад 267 тис. військових втратила РФ від початку року, - Сирський.
Джерело: https://censor.net/ua/v3567112
Півроку це 183 дні.
Тобто виходить 1460 кацапів на день.
І це при тому, що у липні втрати кацапів знизилися.
Ну не вміє Сирський у кореляцію даних і тупо *******.
П.С. Тому зі своїми тарганами у темряві розбирайся сам.
як плєшива , неземна істота 😡
195! одиниць знищеної техніки та 1010! чумардосів за день.
Броня та спецтехніка по 1, арта та логістика файно.
Сумарна результативність ППО перевалила за 54000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 059 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Курська область.