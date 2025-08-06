Россияне, выискивая слабые позиции, пробираются в тыл и пытаются закрепиться, - DeepState о продвижении врага в Серебрянском лесничестве

Российские захватчики нашли очередные слабые места в обороне Серебрянского лесничества и пытаются максимально воспользоваться этой обстановкой.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Последние изменения на карте демонстрируют результат постоянного давления врага на позиции бойцов Сил Обороны, где кацапы нашли очередные слабые места в обороне и пытаются максимально воспользоваться этой обстановкой. Серебрянское лесничество давно стало местом постоянной ЛБЗ без изменений и бесперспективности для врага, но сегодня, к сожалению, уже так сказать нельзя", - говорится в сообщении.

В DeepState отметили, что "противник, выискивая слабые позиции или их отсутствие, пробирается в тыл и пытается там закрепиться, вступая даже в бой уже с пилотами, которые этого просто не ожидают".

"Причиной этого стали проблемы в зоне ответственности одной из бригад ТрО, которым крайне необходима поддержка и ресурсы, что является общей проблемой использования подразделений сил территориальной обороны. Сейчас ситуацию пытаются стабилизировать, но преобладающее количество пехоты противника дает возможность достигать успехов на участке", - рассказали аналитики.

Одновременно с этим, как рассказали в DeepState, на прошлой неделе украинские бойцы почувствовали значительное давление на участке Григорьевка-Серебрянка, где захватчики пошли в штурм на технике, но "прожила она недолго".

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"Экипажи дронов сразу встретили этих уродов огнем и умножили все попытки на ноль. Поэтому для врага остался единственный способ - продолжать лезть пехотой. Но последние несколько дней они снизили интенсивность штурмов, осуществляя, скорее всего, перегруппировку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также произошли изменения в районе населенных пунктов Торское и Заречное. В частности, враг подобрался к Торскому, постоянно туда залезает и пытается закрепиться.

"Силы Обороны проводят зачистки и поражения дронами, поэтому Торское на сегодняшний день является динамичной зоной боевых действий, однако все идет к тому, что село перейдет в красную зону, ведь враг не прекращает заводить туда пехоту. Наряду с этим, кацапы уже фиксировались в Заречном, но пока с одноразовой акцией захода", - пишут в DeepState.

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