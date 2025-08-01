В данное время есть три наиболее критических направления: Покровское, Новопавловское и Лиманское, - ОСГВ "Хортица"

Наиболее критическими на востоке остаются Покровское, Лиманское и Новопавловское направления. За прошедшие сутки более 110 атак, всего на фронте 160 боестолкновений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Еспресо сообщил представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов.

На этих направлениях враг пытается прорвать украинскую оборону. В течение последних суток там зафиксированы десятки атак, это очень сильное давление.

"На Лиманском - в первую очередь, это Серебрянское лесничество. На Покровском - и восток, и запад от Покровска, где сейчас активизировались оккупанты. На Новопавловском есть попытки прорваться в сторону границы с Днепропетровской и Запорожской областями. То есть везде интенсивно и тяжело", - отметил Трегубов.

Спикер также добавил, что если несколько дней назад россияне брали определенную передышку на Новопавловском направлении, то сейчас снова поперли со всей силой, снова есть попытки проломить нашу оборону.

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"И на Покровском направлении очень напряженная ситуация, потому что есть попытки закрепиться на северо-восток от города и атаковать его малыми группами - прежде всего, с запада. Ситуация напряженная: РФ бросила туда очень большие силы - как личный состав, так и технику. Украинские войска противодействуют им всем, чем могут", - резюмировал Трегубов.