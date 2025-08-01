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Новости Боевые действия на востоке
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Враг не оставляет попыток блокировать Покровско-Мирноградскую агломерацию с востока и юга. Силы обороны сдерживают натиск, уничтожая превосходящие силы противника, - ОСГВ "Хортица"

Бої на півдні

Силы обороны не допустили потерь позиций в районе Серебрянки, держат оборону, уничтожая превосходящие силы врага на Краматорском и Торецком направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортица".

На Купянском направлении за прошедшие сутки враг проводил наступательные действия вблизи Западного, Каменки и Голубовки. Все атаки противника завершились без успеха.

На Лиманском направлении украинские воины отбили атаки захватчиков возле населенных пунктов Коровий Яр, Редкодуб, Мирного, Шандриголово, Григорьевки и в Серебрянском лесничестве.

На Северском направлении наши защитники не допустили потерь позиций в районе Серебрянки.

На Краматорском и Торецком направлениях штурмовые действия врага были направлены на наши оборонительные укрепления неподалеку Ступочек, Белой Горы, Щербиновки, Катериновки, Александро-Шультино, Степановки и в городской застройке Торецка. Украинские воины держат оборону, уничтожая превосходящие силы врага.

Также читайте: Россия пыталась прорвать оборону ВСУ на Покровском направлении - бои продолжаются по всей линии фронта, - ОСГВ "Хортица"

На Добропольском направлении штурмовые действия противника защитники отражали в районе Полтавки и Владимировки.

На Покровском направлении российские оккупанты не оставляют попыток блокировать Покровско-Мирноградскую агломерацию с востока и юга. Отмечены наступательные действия в районах населенных пунктов Родинское, Новоэкономичное, Миролюбовка, Мирноград, Лысовка, Котлино и Зверево. Также наши воины отбивали вражеские штурмы неподалеку Муравки, Удачного, Орехово, Филиала и Молодецкого. Враг пытается не прекращать попыток малыми штурмовыми группами атаковать окрестности города Покровск. Однако Силы обороны сдерживают натиск, уничтожая превосходящие силы противника.

На Новопавловском направлении оккупанты сосредоточили свои атакующие усилия в районах Зиркы, Толстого, Поддубного, Малиевки, Новополя, Темировки и Зеленого Поля. Продолжаются тяжелые бои, противник, не считаясь с потерями, пытается развить наступление, однако безуспешно.

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ОСГВ Хортица (498) боевые действия (4614) война в Украине (5440)


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01.08.2025 09:49 Ответить
 
 