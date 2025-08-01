Ворог не полишає спроб блокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію зі сходу та півдня. Сили оборони стримують натиск, знищуючи переважаючі сили противника, - ОСУВ "Хортиця"

Сили оборони не допустили втрат позицій в районі Серебрянки, тримають оборону, знищуючи переважаючі сили ворога на Краматорському та Торецькому напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Хортиця".

На Купʼянському напрямку минулої доби ворог проводив наступальні дії поблизу Западного, Камʼянки та Голубівки. Усі атаки противника завершились без успіху.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили атаки загарбників біля населених пунктів Коровій Яр, Рідкодуб, Мирного, Шандриголове, Григорівки та у Серебрянському лісництві.

На Сіверському напрямку наші захисники не допустили втрат позицій в районі Серебрянки.

На Краматорському та Торецькому напрямках штурмові дії ворога були спрямовані на наші оборонні укріплення неподалік Ступочок, Білої Гори, Щербинівки, Катеринівки, Олександро-Шультиного, Степанівки та у міській забудові Торецька. Українські воїни тримають оборону, знищуючи переважаючі сили ворога.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія намагалася прорвати оборону ЗСУ на Покровському напрямку - бої тривають по всій лінії фронту, - ОСУВ "Хортиця"

На Добропільському напрямку штурмові дії противника захисники відбивали в районі Полтавки та Володимирівки.

На Покровському напрямку російські окупанти не полишають спроб блокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію із сходу та півдня. Відмічено наступальні дії в районах населених пунктів Родинське, Новоекономічне, Миролюбівка, Мирноград, Лисівка, Котлине та Звірове. Також наші воїни відбивали ворожі штурми неподалік Муравки, Удачного, Горіхового, Філії та Молодецького. Ворог намагається не припиняти спроб малими штурмовими групами атакувати околиці міста Покровськ. Проте Сили оборони стримують натиск, знищуючи переважаючі сили противника.

На Новопавлівському напрямку окупанти зосередили свої атакувальні зусилля в районах Зірки, Толстого, Піддубного, Маліївки, Новополя, Темирівки та Зеленого Поля. Тривають важкі бої, противник, не рахуючись з втратами, намагається розвинути наступ, однак безуспішно.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Покровську триває ліквідація диверсійних груп росіян, - DeepState