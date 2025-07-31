Росія намагалася прорвати оборону ЗСУ на Покровському напрямку - бої тривають по всій лінії фронту, - ОСУВ "Хортиця"

Армія РФ здійснила спробу прорвати оборону українських сил на Покровському напрямку, намагаючись використати чисельну перевагу.

Про це повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця", передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, бої точилися в районах населених пунктів Федорівка, Родинське, Красний Лиман, Котлине, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, а також біля Горіхового, Філії та Молодецького. Ворог продовжує накопичувати сили, але Сили оборони України утримують позиції, завдаючи втрат переважаючим силам противника.

На Куп’янському напрямку ЗСУ ліквідували штурмову групу з чотирьох осіб, яка намагалася прорватися до Куп’янська. Також фіксуються атаки поблизу Колодязного, Кам’янки, Голубівки, Петропавлівки та Загризового.

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Бої тривають і на Лиманському напрямку - противник атакував у районах Нового Миру, Рідкодуба, Мирного, Шандриголового, Григорівки, Ямполівки та у Серебрянському лісництві. Українські військові успішно стримують ворожі дії.

На Сіверському напрямку ворог втратив особовий склад та техніку під час атаки біля Верхньокам’янського - було знищено два авто та чотири мотоцикли.

На Краматорському, Торецькому та Добропільському напрямках також зафіксовані ворожі штурми, зокрема у міській забудові Часового Яру та Торецька. Усі атаки відбиті, оборона утримується.

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