Россия пыталась прорвать оборону ВСУ на Покровском направлении - бои продолжаются по всей линии фронта, - ОСГВ "Хортица"

Армия РФ предприняла попытку прорвать оборону украинских сил на Покровском направлении, пытаясь использовать численное преимущество.

Об этом сообщила оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица", передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, бои шли в районах населенных пунктов Федоровка, Родинское, Красный Лиман, Котлино, Новоэкономичное, Лысовка, Зверево, а также возле Орехового, Филиала и Молодецкого. Враг продолжает накапливать силы, но Силы обороны Украины удерживают позиции, нанося потери превосходящим силам противника.

На Купянском направлении ВСУ ликвидировали штурмовую группу из четырех человек, которая пыталась прорваться в Купянск. Также фиксируются атаки вблизи Колодезного, Каменки, Голубовки, Петропавловки и Загрызово.

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Бои продолжаются и на Лиманском направлении - противник атаковал в районах Нового Мира, Редкодуба, Мирного, Шандриголового, Григорьевки, Ямполовки и в Серебрянском лесничестве. Украинские военные успешно сдерживают вражеские действия.

На Северском направлении враг потерял личный состав и технику во время атаки возле Верхнекаменского - было уничтожено два авто и четыре мотоцикла.

На Краматорском, Торецком и Добропольском направлениях также зафиксированы вражеские штурмы, в частности в городской застройке Часового Яра и Торецка. Все атаки отбиты, оборона удерживается.

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