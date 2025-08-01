Наразі є три найбільш критичні напрямки: Покровський, Новопавлівський та Лиманський, - ОСУВ "Хортиця"

Найбільш критичними на сході залишаються Покровський, Лиманський та Новопавлівський напрямки. Минулої доби понад 110 атак, загалом на фронті 160 боєзіткнень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ефірі Еспресо повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

На цих напрямках ворог намагається прорвати українську оборону. Протягом останньої доби там зафіксовано десятки атак, ц дуже сильний тиск.

"На Лиманському - в першу чергу це Серебрянське лісництво. На Покровському - і схід, і захід від Покровська, де зараз активізувалися окупанти. На Новопавлівському є спроби прорватися у бік кордону з Дніпропетровською та Запорізькою областями. Тобто всюди інтенсивно й важко", - зазначив Трегубов.

Речник також додав, що якщо кілька днів тому росіяни брали певну передишку на Новопавлівському напрямку, то зараз знову поперли з усією силою, знову є спроби проломити нашу оборону.

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"І на Покровському напрямку дуже напружена ситуація, бо є спроби закріпитися на північний схід від міста й атакувати його малими групами - передусім із заходу. Ситуація напружена: РФ вкинула туди дуже великі сили - як особовий склад, так і техніку. Українські війська протидіють їм усім, чим можуть", - резюмував Трегубов.