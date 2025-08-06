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Армия РФ продвинулась в Серебрянском лесничестве и возле четырех сел на Донетчине и Харьковщине, - DeepState. КАРТЫ

Российские войска продвинулись в Серебрянском лесничестве и возле четырех населенных пунктов Донецкой и Харьковской областей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Враг продвинулся в Серебрянском лесничестве, возле Торского, Голубовки (Харьковская область), Новохатского и Александро-Калиново", - уточнили они.

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Продвижение врага в Донецкой и Харьковской областях
Продвижение врага в Донецкой и Харьковской областях
Продвижение врага в Донецкой и Харьковской областях
Продвижение врага в Донецкой и Харьковской областях
Продвижение врага в Донецкой и Харьковской областях

Автор: 

Донецкая область (10411) Харьковская область (1412) Бахмутский район (573) Волновахский район (333) Краматорский район (550) Купянский район (336) Серебрянка (1) Новохатское (5) Торское (18) Голубовка (2) Олександро (12) DeepState (221)


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Топ комментарии
+1
Ледве учора з'їбтися встиг, хлопці вже "путанку" нижче зображення третьої карти тягнули...
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06.08.2025 15:56 Ответить
+1
Дуже погано.
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06.08.2025 16:12 Ответить
+1
От жінка якась сьогодні розповідала, сина схопили і на наступний день вже на полігоні. З пороком серця, говорить, знятий з обліку ще в школі, а зараз важить 48 кг. Каже, носила документи, ніхто і слухати не хоче. А бики-силовики, відставники, офіцери крутять гудзики. Тому так і виходить.
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06.08.2025 17:06 Ответить
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Ледве учора з'їбтися встиг, хлопці вже "путанку" нижче зображення третьої карти тягнули...
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06.08.2025 15:56 Ответить
Не хвилюйся, свинособако - на концерт встигнеш, дрон тебе знайде.
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06.08.2025 17:08 Ответить
Той що мені призначався, рукодупий кацап впустив. А я вже від сьогодні в тилу кочумаю у розпорядженні, відпустки чекаю. Так що наступна фпівішка не раніше ніж через місяць матиме шанс.
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06.08.2025 17:22 Ответить
Кабздон тебе почув, лопатоїде.
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06.08.2025 17:25 Ответить
Дуже погано.
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06.08.2025 16:12 Ответить
От жінка якась сьогодні розповідала, сина схопили і на наступний день вже на полігоні. З пороком серця, говорить, знятий з обліку ще в школі, а зараз важить 48 кг. Каже, носила документи, ніхто і слухати не хоче. А бики-силовики, відставники, офіцери крутять гудзики. Тому так і виходить.
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06.08.2025 17:06 Ответить
Методичку шмарклями не заляпай, дурко в кокошнику.
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06.08.2025 17:10 Ответить
Жінка на пошті відправляла йому посилку, я вірю, тим більше, що це далеко не поодинокі випадки. Навіть по радіо якось розповідали, хлопець із зором мінус 7 помічник гранатометника. Думаєте, так можна перемогти сильнішого ворога, якщо робити ставку на хворих людей, а отих, що я перерахував, не мобілізувати, тачілами все заставлено більше ніж до війни!
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06.08.2025 17:25 Ответить
Вір в кабздона, тупа свинособако - не помилишся. ))
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06.08.2025 17:31 Ответить
а ще їх там годують наколотими апельсинами..., сама бачила...
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06.08.2025 17:42 Ответить
 
 