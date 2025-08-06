Армия РФ продвинулась в Серебрянском лесничестве и возле четырех сел на Донетчине и Харьковщине, - DeepState. КАРТЫ
Российские войска продвинулись в Серебрянском лесничестве и возле четырех населенных пунктов Донецкой и Харьковской областей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.
"Враг продвинулся в Серебрянском лесничестве, возле Торского, Голубовки (Харьковская область), Новохатского и Александро-Калиново", - уточнили они.
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