Армия РФ оккупировала Попов Яр на Донетчине, - DeepState
Российские захватчики оккупировали Попов Яр и продвинулись в Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.
"Враг оккупировал Попов Яр (Краматорский район, Донецкая область), а также продвинулся возле Торецка (Бахмутский район, Донецкая область), Щербиновки (Бахмутский район, Донецкая область), Воскресенки (Волновахский район, Донецкая область) и Полтавки (Краматорский район, Донецкая область)", - говорится в сообщении.
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Я БЛ!! РОЗУМІЮ ЦЕ І БУВ ПЛАН ПЕРЕМОГИ ДА?
Командує тепер Сирок. Динаміка -- зашибісь!
якщо з фрази викинути "цієї війни" -то все вірно
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