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Армия РФ оккупировала Попов Яр на Донетчине, - DeepState

Российские захватчики оккупировали Попов Яр и продвинулись в Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Враг оккупировал Попов Яр (Краматорский район, Донецкая область), а также продвинулся возле Торецка (Бахмутский район, Донецкая область), Щербиновки (Бахмутский район, Донецкая область), Воскресенки (Волновахский район, Донецкая область) и Полтавки (Краматорский район, Донецкая область)", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ продвинулись в Сухецком, возле Новоторецкого и Зеленого Поля, - DeepState. КАРТЫ

Карты DeepState
Карты DeepState
Карты DeepState
Карты DeepState
Карты DeepState

Автор: 

Донецкая область (10394) Торецк (532) Бахмутский район (572) Волновахский район (332) Краматорский район (547) Щербиновка (4) Воскресенка (7) Полтавка (9) Попов Яр (5) DeepState (220)


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Топ комментарии
+16
Головний закид до Залужного на той час був -- "відсутність динаміки".

Командує тепер Сирок. Динаміка -- зашибісь!
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05.08.2025 10:23 Ответить
+12
Вся відповідальність за провали на фронті лежать на Верховному головнокомандувачі ,він мав розуміти про наслідки що він творив, це і непідготовка до війни , зміна вищого військового каерівництва , зрив мобілізації ,корупція на крові ,непрофесіоналізм і безвідповідальність на всіх рівнях ітп.
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05.08.2025 10:34 Ответить
+10
ЗЕ міняє ЗАлужного бо заздрить рейтингам і славі - робиться це під приводом " у вас нема плана перемоги лише оборона"

Я БЛ!! РОЗУМІЮ ЦЕ І БУВ ПЛАН ПЕРЕМОГИ ДА?
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05.08.2025 10:18 Ответить
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ЗЕ міняє ЗАлужного бо заздрить рейтингам і славі - робиться це під приводом " у вас нема плана перемоги лише оборона"

Я БЛ!! РОЗУМІЮ ЦЕ І БУВ ПЛАН ПЕРЕМОГИ ДА?
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05.08.2025 10:18 Ответить
ну да .. для Оманської Гниди здача України -- є перемога
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05.08.2025 10:19 Ответить
Головний закид до Залужного на той час був -- "відсутність динаміки".

Командує тепер Сирок. Динаміка -- зашибісь!
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05.08.2025 10:23 Ответить
ні, побоявся повторення румунського сценарію, коли армія підтримала народний протест. зараз оточив себе бездарним але лояльним гівном, щоб хоча б встигнути втекти
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05.08.2025 11:08 Ответить
Це лише переставляння ліжок в борделі.
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05.08.2025 12:13 Ответить
Тому то і кричать, чи то просятьмся,що Ми готові до зустрічі з ******(А ******* нашо та зустріч?Його ордаисуне,і ні трампові погрози,ні касетні не спрацьовують допоки(((
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05.08.2025 10:24 Ответить
патрушев ставить лайк ze
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05.08.2025 10:27 Ответить
Вся відповідальність за провали на фронті лежать на Верховному головнокомандувачі ,він мав розуміти про наслідки що він творив, це і непідготовка до війни , зміна вищого військового каерівництва , зрив мобілізації ,корупція на крові ,непрофесіоналізм і безвідповідальність на всіх рівнях ітп.
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05.08.2025 10:34 Ответить
це все описується одним словом - ЗРАДА
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05.08.2025 10:55 Ответить
Бункер Потужного ще не окупували? А тому йому пофіг якої території бути преЗедентом.
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05.08.2025 10:43 Ответить
Де Єрмак - там і бункер.
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05.08.2025 11:14 Ответить
Ну то що, неначасі, чи вже начасі?
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05.08.2025 10:44 Ответить
пам'ятаєте ?!
якщо з фрази викинути "цієї війни" -то все вірно

Може, я не найкращий, щоб вести Україну до кінця цієї війни, але я найдосвідченіший - Зеленський в інтерв'ю Sky News

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05.08.2025 11:03 Ответить
На фото праворуч-найдосвідченіший та найвеличніший в парадному мундирі?Кросівоє.
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05.08.2025 11:38 Ответить
Там встигли побудувати підприємства з заброньованими працівниками?
На підприємствах прифронтових громад можуть збільшити відсоток заброньованих працівників, - Зеленський
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05.08.2025 11:13 Ответить
Треба відправляти тих, хто давав присягу - силовики, яких зараз заброньовано 90-100%, молоді відставники, із яких у ЗСУ тільки кожен 40-й, офіцери, що вічно чекають воса чи не дочекались і втекли, охоронці, що під кожним дерево щось охороняють, і навіть коміки-гумористи, а не тільки йде виловлювання хворих людей і заклики від "офіцерів", які самі сцуться закордоном, відправляти на фронт хворих людей із ціпками і розстрілювати мільйони. Вони вже згадують жукова, а при жукові було ще й розжалування офіцерів, що не воюють або погано воюють, і половина ментів була відправлена на фронт, і навіть син сталіна воював, про це забувають, хочуть тільки, щоб тут було більше крові, а ці кляті офіцери отримували не тільки там допомогу як біженці, а ще й із нас тягнули гігантську спецпенсію, такого тоді точно не було (оце їхня справжня мета, ще потішити своє самолюбство, решта - прикриття).
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05.08.2025 11:14 Ответить
Ви ще забули про тих, хто голосував за Зєлю! Батьківщину повинні хто завгодно захищати, тільки не ми...
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05.08.2025 11:24 Ответить
То це нормально, що, хто давав присягу, не воює, а тягають хворих людей?
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05.08.2025 12:53 Ответить
У війні дронів потрібні якісні дрони, а не багато піхоти. Чи ви закликаєте рашистів трупами закидати?
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05.08.2025 12:10 Ответить
Я якраз не закликаю, інші, закордонні ахвіцери закликають хапати всіх хворих і відправляти на фронт і розстрілювати усіх підряд. Я закликаю мобілізувати тих, хто давав присягу - чомусь це робиться рідше, ніж хапання хворих. А без піхоти все одно ніяк.
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05.08.2025 12:49 Ответить
Корчиньський каже, роль піхоти посилилась. Так що тіки піхота і Христос.
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05.08.2025 12:59 Ответить
 
 