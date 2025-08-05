Армия РФ оккупировала Попов Яр на Донетчине, - DeepState

Российские захватчики оккупировали Попов Яр и продвинулись в Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Враг оккупировал Попов Яр (Краматорский район, Донецкая область), а также продвинулся возле Торецка (Бахмутский район, Донецкая область), Щербиновки (Бахмутский район, Донецкая область), Воскресенки (Волновахский район, Донецкая область) и Полтавки (Краматорский район, Донецкая область)", - говорится в сообщении.

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