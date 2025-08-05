2 232 18
Армія РФ окупувала Попів Яр на Донеччині, - DeepState
Російські загарбники окупували Попів Яр та просунулися на Донеччині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.
"Ворог окупував Попів Яр (Краматорський район, Донецька область), а також просунувся біля Торецька (Бахмутський район, Донецька область), Щербинівки (Бахмутський район, Донецька область), Воскресенки (Волноваський район, Донецька область) та Полтавки (Краматорський район, Донецька область)", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+12 George Highbaud
показати весь коментар05.08.2025 10:23 Відповісти Посилання
+9 Alex G.
показати весь коментар05.08.2025 10:19 Відповісти Посилання
+8 Володимир Омельянов
показати весь коментар05.08.2025 10:34 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я БЛ!! РОЗУМІЮ ЦЕ І БУВ ПЛАН ПЕРЕМОГИ ДА?
Командує тепер Сирок. Динаміка -- зашибісь!
якщо з фрази викинути "цієї війни" -то все вірно
Може, я не найкращий, щоб вести Україну до кінця цієї війни, але я найдосвідченіший - Зеленський в інтерв'ю Sky News
На підприємствах прифронтових громад можуть збільшити відсоток заброньованих працівників, - Зеленський