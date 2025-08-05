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Армія РФ окупувала Попів Яр на Донеччині, - DeepState

Російські загарбники окупували Попів Яр та просунулися на Донеччині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

"Ворог окупував Попів Яр (Краматорський район, Донецька область), а також просунувся біля Торецька (Бахмутський район, Донецька область), Щербинівки (Бахмутський район, Донецька область), Воскресенки (Волноваський район, Донецька область) та Полтавки (Краматорський район, Донецька область)", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ просунулися у Сухецькому, біля Новоторецького та Зеленого Поля, - DeepState. КАРТИ

Мапи DeepState
Мапи DeepState
Мапи DeepState
Мапи DeepState
Мапи DeepState

Автор: 

Донецька область (9212) Торецьк (541) Бахмутський район (575) Волноваський район (333) Краматорський район (553) Щербинівка (5) Воскресенка (7) Полтавка (8) Попів Яр (5) DeepState (221)


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Топ коментарі
+12
Головний закид до Залужного на той час був -- "відсутність динаміки".

Командує тепер Сирок. Динаміка -- зашибісь!
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05.08.2025 10:23 Відповісти
+9
ну да .. для Оманської Гниди здача України -- є перемога
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05.08.2025 10:19 Відповісти
+8
Вся відповідальність за провали на фронті лежать на Верховному головнокомандувачі ,він мав розуміти про наслідки що він творив, це і непідготовка до війни , зміна вищого військового каерівництва , зрив мобілізації ,корупція на крові ,непрофесіоналізм і безвідповідальність на всіх рівнях ітп.
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05.08.2025 10:34 Відповісти
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ЗЕ міняє ЗАлужного бо заздрить рейтингам і славі - робиться це під приводом " у вас нема плана перемоги лише оборона"

Я БЛ!! РОЗУМІЮ ЦЕ І БУВ ПЛАН ПЕРЕМОГИ ДА?
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05.08.2025 10:18 Відповісти
ну да .. для Оманської Гниди здача України -- є перемога
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05.08.2025 10:19 Відповісти
Головний закид до Залужного на той час був -- "відсутність динаміки".

Командує тепер Сирок. Динаміка -- зашибісь!
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05.08.2025 10:23 Відповісти
ні, побоявся повторення румунського сценарію, коли армія підтримала народний протест. зараз оточив себе бездарним але лояльним гівном, щоб хоча б встигнути втекти
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05.08.2025 11:08 Відповісти
Тому то і кричать, чи то просятьмся,що Ми готові до зустрічі з ******(А ******* нашо та зустріч?Його ордаисуне,і ні трампові погрози,ні касетні не спрацьовують допоки(((
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05.08.2025 10:24 Відповісти
патрушев ставить лайк ze
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05.08.2025 10:27 Відповісти
Вся відповідальність за провали на фронті лежать на Верховному головнокомандувачі ,він мав розуміти про наслідки що він творив, це і непідготовка до війни , зміна вищого військового каерівництва , зрив мобілізації ,корупція на крові ,непрофесіоналізм і безвідповідальність на всіх рівнях ітп.
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05.08.2025 10:34 Відповісти
це все описується одним словом - ЗРАДА
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05.08.2025 10:55 Відповісти
Бункер Потужного ще не окупували? А тому йому пофіг якої території бути преЗедентом.
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05.08.2025 10:43 Відповісти
Де Єрмак - там і бункер.
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05.08.2025 11:14 Відповісти
Ну то що, неначасі, чи вже начасі?
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05.08.2025 10:44 Відповісти
пам'ятаєте ?!
якщо з фрази викинути "цієї війни" -то все вірно

Може, я не найкращий, щоб вести Україну до кінця цієї війни, але я найдосвідченіший - Зеленський в інтерв'ю Sky News

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05.08.2025 11:03 Відповісти
На фото праворуч-найдосвідченіший та найвеличніший в парадному мундирі?Кросівоє.
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05.08.2025 11:38 Відповісти
Там встигли побудувати підприємства з заброньованими працівниками?
На підприємствах прифронтових громад можуть збільшити відсоток заброньованих працівників, - Зеленський
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05.08.2025 11:13 Відповісти
Треба відправляти тих, хто давав присягу - силовики, яких зараз заброньовано 90-100%, молоді відставники, із яких у ЗСУ тільки кожен 40-й, офіцери, що вічно чекають воса чи не дочекались і втекли, охоронці, що під кожним дерево щось охороняють, і навіть коміки-гумористи, а не тільки йде виловлювання хворих людей і заклики від "офіцерів", які самі сцуться закордоном, відправляти на фронт хворих людей із ціпками і розстрілювати мільйони. Вони вже згадують жукова, а при жукові було ще й розжалування офіцерів, що не воюють або погано воюють, і половина ментів була відправлена на фронт, і навіть син сталіна воював, про це забувають, хочуть тільки, щоб тут було більше крові, а ці кляті офіцери отримували не тільки там допомогу як біженці, а ще й із нас тягнули гігантську спецпенсію, такого тоді точно не було (оце їхня справжня мета, ще потішити своє самолюбство, решта - прикриття).
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05.08.2025 11:14 Відповісти
Ви ще забули про тих, хто голосував за Зєлю! Батьківщину повинні хто завгодно захищати, тільки не ми...
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05.08.2025 11:24 Відповісти
 
 