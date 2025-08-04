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Війська РФ просунулися у Сухецькому, біля Новоторецького та Зеленого Поля, - DeepState. КАРТИ
Війська РФ мають просування біля трьох населених пунктів на території Донецької області.
Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Мапу оновлено. Ворог просунувся у Сухецькому (село Мирноградської міської громади Покровського району Донецької області), біля Новоторецького (село Шахівської сільської громаді Покровського району Донецької області) та Зеленого Поля (село Великоновосілківської селищної громада Волноваського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що ворог просунувся біля Воскресенки, Щербинівки, Григорівки та Шевченка. Згодом у DeepState повідомили, що окупанти також просунулися біля Торського, Горіхового, Зеленого Поля та Новополя.
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