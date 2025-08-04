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Новини Оновлені карти DeepState
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Війська РФ просунулися у Сухецькому, біля Новоторецького та Зеленого Поля, - DeepState. КАРТИ

Війська РФ мають просування біля трьох населених пунктів на території Донецької області.

Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся у Сухецькому (село Мирноградської міської громади Покровського району Донецької області), біля Новоторецького (село Шахівської сільської громаді Покровського району Донецької області) та Зеленого Поля (село Великоновосілківської селищної громада Волноваського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог окупував Шевченко на Донеччині, - DeepState. МАПИ

Сухецьке карта
Сухецьке

Новоторецьке карта
Новоторецьке

Зелене Поле карта
Зелене Поле

Раніше повідомлялося, що ворог просунувся біля Воскресенки, Щербинівки, Григорівки та Шевченка. Згодом у DeepState повідомили, що окупанти також просунулися біля Торського, Горіхового, Зеленого Поля та Новополя.

Автор: 

Донецька область (9203) Волноваський район (332) Покровський район (835) Зелене Поле (9) Новоторецьке (5) Сухецьке (1) DeepState (219)


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Не для того було призначено Сирського що б зупиняти ворога .
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04.08.2025 10:11 Відповісти
Отаке буде відбуватись, допоки не воюватимуть силовики, молоді відставники, офіцери, ті, хто давав присягу, а натомість буде відбуватись от що, з нещодавної статті в правді про ДВРЗ:
"В збірному пункті, де перебували від 30 до 50 чоловіків, страшенно смерділо. Більшість - люди старшого віку. Хтось хворий, хтось п'яний, хтось із наркотичною ломкою. Чоловіка без нирки поліцейські привезли зі слідами побоїв. Він пручався затриманню, бо мав довідку про інвалідність. Дехто з тих, із ким я спілкувався, по кілька тижнів сиділи в збірному пункті, їх возили по різних "учебках", але ніхто не хотів брати собі такий баласт, - пригадує у розмові з УП волонтер. Він побажав залишитися анонімним."
"Схожа історія на початку червня 2025-го сталася з колишнім бойовим медиком Романом "Йодою" Замрієм. За словами Йоди, три дні його утримували в чернівецькому ТЦК без телефону, їжі і води, попри право на відстрочку."
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04.08.2025 10:59 Відповісти
Зараз вас заплюють диванні патрійоти
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04.08.2025 11:44 Відповісти
 
 