Війська РФ просунулися у Сухецькому, біля Новоторецького та Зеленого Поля, - DeepState. КАРТИ

Війська РФ мають просування біля трьох населених пунктів на території Донецької області.

Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся у Сухецькому (село Мирноградської міської громади Покровського району Донецької області), біля Новоторецького (село Шахівської сільської громаді Покровського району Донецької області) та Зеленого Поля (село Великоновосілківської селищної громада Волноваського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог окупував Шевченко на Донеччині, - DeepState. МАПИ



Сухецьке



Новоторецьке



Зелене Поле

Раніше повідомлялося, що ворог просунувся біля Воскресенки, Щербинівки, Григорівки та Шевченка. Згодом у DeepState повідомили, що окупанти також просунулися біля Торського, Горіхового, Зеленого Поля та Новополя.