Войска РФ продвинулись в Сухецком, возле Новоторецкого и Зеленого Поля, - DeepState. КАРТЫ
Войска РФ имеют продвижение возле трех населенных пунктов на территории Донецкой области.
Об этом сообщают аналитики проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Карта обновлена. Враг продвинулся в Сухецком (село Мирноградской городской громады Покровского района Донецкой области), у Новоторецкого (село Шаховской сельской громады Покровского района Донецкой области) и Зеленого Поля (село Великоновоселковской поселковой громады Волновахского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что враг продвинулся возле Воскресенки, Щербиновки, Григорьевки и Шевченко. Впоследствии в DeepState сообщили, что оккупанты также продвинулись возле Торского, Орехового, Зеленого Поля и Новополя.
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Володимир Омельянов
показать весь комментарий04.08.2025 10:11 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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