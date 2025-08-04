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Новости Обновленные карты DeepState
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Войска РФ продвинулись в Сухецком, возле Новоторецкого и Зеленого Поля, - DeepState. КАРТЫ

Войска РФ имеют продвижение возле трех населенных пунктов на территории Донецкой области.

Об этом сообщают аналитики проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг продвинулся в Сухецком (село Мирноградской городской громады Покровского района Донецкой области), у Новоторецкого (село Шаховской сельской громады Покровского района Донецкой области) и Зеленого Поля (село Великоновоселковской поселковой громады Волновахского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг оккупировал Шевченко на Донетчине, - DeepState. КАРТЫ

Сухецкое карта
Сухецкое

Новоторецкое карта
Новоторецкое

Зеленое Поле карта
Зеленое Поле

Ранее сообщалось, что враг продвинулся возле Воскресенки, Щербиновки, Григорьевки и Шевченко. Впоследствии в DeepState сообщили, что оккупанты также продвинулись возле Торского, Орехового, Зеленого Поля и Новополя.

Автор: 

Донецкая область (10385) Волновахский район (331) Покровский район (826) Зеленое Поле (8) Новоторецкое (4) Сухецкое (1) DeepState (218)


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Не для того було призначено Сирського що б зупиняти ворога .
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04.08.2025 10:11 Ответить
 
 