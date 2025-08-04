Войска РФ продвинулись в Сухецком, возле Новоторецкого и Зеленого Поля, - DeepState. КАРТЫ

Войска РФ имеют продвижение возле трех населенных пунктов на территории Донецкой области.

Об этом сообщают аналитики проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг продвинулся в Сухецком (село Мирноградской городской громады Покровского района Донецкой области), у Новоторецкого (село Шаховской сельской громады Покровского района Донецкой области) и Зеленого Поля (село Великоновоселковской поселковой громады Волновахского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг оккупировал Шевченко на Донетчине, - DeepState. КАРТЫ



Сухецкое



Новоторецкое



Зеленое Поле

Ранее сообщалось, что враг продвинулся возле Воскресенки, Щербиновки, Григорьевки и Шевченко. Впоследствии в DeepState сообщили, что оккупанты также продвинулись возле Торского, Орехового, Зеленого Поля и Новополя.