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Враг оккупировал Шевченко на Донетчине, - DeepState. КАРТЫ

Российские захватчики имеют продвижение в Донецкой и Харьковской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает проект DeepState.

Враг оккупировал Шевченко (Волновахский район, Донецкая область), а также продвинулся возле Зеленого Поля (Волновахский район, Донецкая область), Мирного (Волновахский район, Донецкая область), Песчаного (Покровский район, Донецкая область) и Гатища (Чугуевский район, Харьковская область).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг оккупировал Багатырь в Донецкой области, - DeepState. КАРТЫ

DeepState
DeepState
DeepState
DeepState
DeepState

Автор: 

Донецкая область (10251) Харьковская область (1287) Волновахский район (317) Покровский район (773) Чугуевский район (175) Зеленое Поле (6) Шевченко (7) Мирное (5) Гатище (1) Песчаное (23)


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Топ комментарии
+11
Поки не буде нормального, відповідального, професійного Генштабу, головнокомандувача, верховного головнокомандувача... фронт не зупинится.
Зараз керують одні корупціонери, сраколизи, зрадники.
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17.07.2025 08:26 Ответить
+4
Поки фронт не зупиниться - ніякої мови про мир в путлєра не буде
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17.07.2025 08:06 Ответить
+3
Наскількі я пам"ятаю, там поклади литію. А що там трамп казав, як буде наше (амеріканське), то це запорука того, що росіяни туди не полізуть. Ну і шо????
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17.07.2025 08:28 Ответить
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Генштаб тримає позиції.
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17.07.2025 08:03 Ответить
Поки фронт не зупиниться - ніякої мови про мир в путлєра не буде
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17.07.2025 08:06 Ответить
Поки не буде нормального, відповідального, професійного Генштабу, головнокомандувача, верховного головнокомандувача... фронт не зупинится.
Зараз керують одні корупціонери, сраколизи, зрадники.
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17.07.2025 08:26 Ответить
Все так - генерал - десантник Якубець звертається до солдатів - куди ви відходите на 300 м? - вилізаєте з окопів нір дотів бункерів - де все пристріляно і відходите де немає нічого - від слова зовсім і над кожним висить дрон - щоб убити - кацапи йдуть по ваших п"ятах і не покинуть вас ні в Покровьку Констянтинівці Слов"янську ...........
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17.07.2025 08:38 Ответить
Зараз діди 60+ на підписують контрактів, набусярять молодих дідів 50+ і точно все зупиниться. Інфа "сотка"
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17.07.2025 08:56 Ответить
А чого тоді Захід не скажиться на рівень корупції в Україні і навіть дає нам купу грошей?
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17.07.2025 10:30 Ответить
А навіщо Заходу давати Україні гроші та зброю для зупинки фронту?
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17.07.2025 10:33 Ответить
Наскількі я пам"ятаю, там поклади литію. А що там трамп казав, як буде наше (амеріканське), то це запорука того, що росіяни туди не полізуть. Ну і шо????
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17.07.2025 08:28 Ответить
Трампону байдуже, хто йому буде добувати його літій, притому що мокші можуть це робити на багато ліпших умовах ніж наші уроди.....
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17.07.2025 09:59 Ответить
То не то Шевченко!!хотя то с литием тоже почти оккупировано
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17.07.2025 10:01 Ответить
 
 