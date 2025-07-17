Враг оккупировал Шевченко на Донетчине, - DeepState. КАРТЫ
Российские захватчики имеют продвижение в Донецкой и Харьковской областях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает проект DeepState.
Враг оккупировал Шевченко (Волновахский район, Донецкая область), а также продвинулся возле Зеленого Поля (Волновахский район, Донецкая область), Мирного (Волновахский район, Донецкая область), Песчаного (Покровский район, Донецкая область) и Гатища (Чугуевский район, Харьковская область).
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+11 svojak70
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