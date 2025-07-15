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Новости Обновленные карты DeepState
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Враг оккупировал Богатырь на Донетчине, - DeepState. МАПИ

Российские захватчики имеют продвижение в двух районах Донетчины и Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики DeepState.

Враг оккупировал Богатырь (Волновахский район, Донецкая область), а также продвинулся возле Разино (Покровский район, Донецкая область), Новохатского (Волновахский район, Донецкая область), в Толстом (Волновахский район, Донецкая область), Алексеевке (Волновахский район, Донецкая область) и Малиновке (Пологовский).

Также читайте: Враг оккупировал Разино на Донетчине и продвигается в области и на Харьковщине, - DeepState

Карти DeepState
Карти DeepState
Карти DeepState
Карти DeepState
Карти DeepState
Карти DeepState

Автор: 

Запорожская область (3310) Донецкая область (10236) Волновахский район (315) Покровский район (766) Пологовский район (91) Богатырь (33) Толстой (4) Новохатское (4) Разино (2) Малиновка (6) Алексеевка (1) DeepState (196)


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Топ комментарии
+9
А чого ви хотіли від армії дешевих бусифікованих проти дорогих добровольців? Втім піхота не ефективна проти дронів і це лише дешева альтернатива дронам.
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15.07.2025 08:44 Ответить
+6
А зайдеш кудись на ютуб - а там купа мілітарних каналів, все в них добре: ?башимо русню, Бредлі краща за БМП-3, поцілили дроном в гіацінт, роботізована кулеметна турель, ворога буде розбито. Та щось не дуже розбивають поки що. Навіть коли бачимо на мапі "клешню" - її не намагаються відрізати. Коли орки на плацдармі, у утрудненому становищі, в них за спиною вода, нема простору для маневру та постачання - їх не скидують у речку, не знищують та не беруть в полон. Так навіщо й та Бредлі? Щоб й далі, як в обговореній публікації, здавати один населенник за іншим?
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15.07.2025 08:59 Ответить
+6
Сумно. Навіть мобілізовані Шабунін та Буткевич не спроможні зупинити наступ мацкавитів.
Може вже треба терміново ТЦКунів та поліціянтів перекидати з тилу на "нуль"?
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15.07.2025 09:41 Ответить
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15.07.2025 07:57 Ответить
Це ж 😡
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15.07.2025 07:58 Ответить
А чого ви хотіли від армії дешевих бусифікованих проти дорогих добровольців? Втім піхота не ефективна проти дронів і це лише дешева альтернатива дронам.
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15.07.2025 08:44 Ответить
Ми б хотіли повернення Залужного, а дерьмака за грати.
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15.07.2025 10:01 Ответить
А зайдеш кудись на ютуб - а там купа мілітарних каналів, все в них добре: ?башимо русню, Бредлі краща за БМП-3, поцілили дроном в гіацінт, роботізована кулеметна турель, ворога буде розбито. Та щось не дуже розбивають поки що. Навіть коли бачимо на мапі "клешню" - її не намагаються відрізати. Коли орки на плацдармі, у утрудненому становищі, в них за спиною вода, нема простору для маневру та постачання - їх не скидують у речку, не знищують та не беруть в полон. Так навіщо й та Бредлі? Щоб й далі, як в обговореній публікації, здавати один населенник за іншим?
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15.07.2025 08:59 Ответить
Тебе чекають у Генштабі.
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15.07.2025 09:25 Ответить
Як на мою субєктивну думку це говорить про повну відсутність резервів і ресурсів у ЗСУ. Єдине, що рятує від обвалу фронту, то це не набагато краща ситуація у орків.
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15.07.2025 10:29 Ответить
А на Курську офензиву - знайшлися ресурси?!
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15.07.2025 10:44 Ответить
Отам вони і спалили всі ресурси і резерви. Судячи по ситуації, всі, які ще тоді були.
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15.07.2025 10:56 Ответить
Сумно. Навіть мобілізовані Шабунін та Буткевич не спроможні зупинити наступ мацкавитів.
Може вже треба терміново ТЦКунів та поліціянтів перекидати з тилу на "нуль"?
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15.07.2025 09:41 Ответить
За 50 трампонових днів целі сво будуть дастігнути(
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15.07.2025 10:01 Ответить
Без зброї зі США президента яких принижують чи не всі хто вміє користуватися Інетом, такі новини частішатимуть.
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15.07.2025 10:02 Ответить
О, підтягнулись адепти секти"У всьому винний трамп"
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15.07.2025 10:31 Ответить
Просирський продовжує просирати Україну .коли це чмо понесе відповідальність за свої дії?
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15.07.2025 10:29 Ответить
ЗСУ обрали суто оборонну тактику, якщо вона не зміниться, то повзуче захоплення нашої території росіяками продовжиться і далі
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15.07.2025 12:08 Ответить
 
 