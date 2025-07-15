Враг оккупировал Богатырь на Донетчине, - DeepState. МАПИ

Российские захватчики имеют продвижение в двух районах Донетчины и Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики DeepState.

Враг оккупировал Богатырь (Волновахский район, Донецкая область), а также продвинулся возле Разино (Покровский район, Донецкая область), Новохатского (Волновахский район, Донецкая область), в Толстом (Волновахский район, Донецкая область), Алексеевке (Волновахский район, Донецкая область) и Малиновке (Пологовский).

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