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Новости Обновленные карты DeepState
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Враг оккупировал Разино на Донетчине и продвигается в области и на Харьковщине, - DeepState

Карты DeepState

Российские войска оккупировали Разино в Донецкой области, кроме того продвинулись еще возле четырех населенных пунктов в области и на Харьковщине.

Об этом сообщают DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг оккупировал Разино (Донецкая область), а также продвинулся возле Возрождения (Донецкая область), Торецка, Делиевки (Донецкая область) и Красного Первого (Харьковская область)", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг оккупировал Зирку в Донецкой области и Белогоровку на Луганщине, - DeepState

DeepState карты
DeepState карты
DeepState карты
DeepState карты
DeepState карты

Автор: 

Донецкая область (10224) Торецк (522) Харьковская область (1261) Бахмутский район (534) Краматорский район (461) Покровский район (760) Купянский район (294) Дилиевка,Краматорский район (1) Разино (1) Красное 1-е (2)


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Топ комментарии
+10
Терміново треба відосик , як орка в канаві втопили , чи дупу розірвали , одного , щоб очі замилити . Або перелік загальних втрат ворога .
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13.07.2025 15:59 Ответить
+4
Главноє, шо Петя зараз ніхто!
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13.07.2025 15:55 Ответить
+2
Кожен день кацапи відгризають 100 - 200 - 300 м
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13.07.2025 16:02 Ответить
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Главноє, шо Петя зараз ніхто!
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13.07.2025 15:55 Ответить
так отож
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13.07.2025 16:01 Ответить
Терміново треба відосик , як орка в канаві втопили , чи дупу розірвали , одного , щоб очі замилити . Або перелік загальних втрат ворога .
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13.07.2025 15:59 Ответить
Дивийся "сводкі" ГШ на цій сторінці. Починаються словами "Загальні бойові втрати рф від початку війни..."
Там кацапів уже завалили за мільйон і в географічному вимірі - цілими кабардино-балкаріями, волгоградами, а, останній "успіх" - Пєрьмь
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13.07.2025 17:37 Ответить
Звісно що ти дивився, Нікалай - ти ж штатна портянка яка кукурікає віключно в темах применшення втрат рунсі, тебе тільки лінивий не спалив
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13.07.2025 17:40 Ответить
Кожен день кацапи відгризають 100 - 200 - 300 м
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13.07.2025 16:02 Ответить
-27.3 км² за останню добу.
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13.07.2025 16:17 Ответить
Нігуя собі - і це ж кожен день - така історія
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13.07.2025 16:19 Ответить
Піздець стабільний з кожним днем ******* збільшується.
Походу Покровськ хочуть в котел взяти
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13.07.2025 16:25 Ответить
Вже й Храпатого поставили на тому напрямку і нічого не міняється
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13.07.2025 16:29 Ответить
Зелена кротівня вижила Драпатого
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13.07.2025 16:34 Ответить
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13.07.2025 18:00 Ответить
 
 