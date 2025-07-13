Враг оккупировал Разино на Донетчине и продвигается в области и на Харьковщине, - DeepState

Российские войска оккупировали Разино в Донецкой области, кроме того продвинулись еще возле четырех населенных пунктов в области и на Харьковщине.

Об этом сообщают DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг оккупировал Разино (Донецкая область), а также продвинулся возле Возрождения (Донецкая область), Торецка, Делиевки (Донецкая область) и Красного Первого (Харьковская область)", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг оккупировал Зирку в Донецкой области и Белогоровку на Луганщине, - DeepState









