Враг оккупировал Разино на Донетчине и продвигается в области и на Харьковщине, - DeepState
Российские войска оккупировали Разино в Донецкой области, кроме того продвинулись еще возле четырех населенных пунктов в области и на Харьковщине.
Об этом сообщают DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Враг оккупировал Разино (Донецкая область), а также продвинулся возле Возрождения (Донецкая область), Торецка, Делиевки (Донецкая область) и Красного Первого (Харьковская область)", - говорится в сообщении.
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+10 Григорий #524521
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+4 Сашка Днепр #608784
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+2 Валентин Коваль #587289
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Там кацапів уже завалили за мільйон і в географічному вимірі - цілими кабардино-балкаріями, волгоградами, а, останній "успіх" - Пєрьмь
Походу Покровськ хочуть в котел взяти