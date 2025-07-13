Ворог окупував Разіне на Донеччині і має просування в області та на Харківщині, - DeepState. КАРТИ

Російські війська окупували Разіне в Донецькій області, крім того просунулися ще біля чотирьох населених пунктів в області та на Харківщині.

Про це повідомляють DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог окупував Разіне (Донеччина), а також просунувся біля Відродження (Донеччина), Торецька, Диліївки (Донеччина) та Красного Першого (Харківщина)", - йдеться в повідомленні.

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