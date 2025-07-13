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Ворог окупував Разіне на Донеччині і має просування в області та на Харківщині, - DeepState. КАРТИ

Карти DeepState

Російські війська окупували Разіне в Донецькій області, крім того просунулися ще біля чотирьох населених пунктів в області та на Харківщині.

Про це повідомляють DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог окупував Разіне (Донеччина), а також просунувся біля Відродження (Донеччина), Торецька, Диліївки (Донеччина) та Красного Першого (Харківщина)", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог окупував Зірку на Донеччині та Білогорівку на Луганщині, - DeepState

DeepState карти
DeepState карти
DeepState карти
DeepState карти
DeepState карти

Автор: 

Донецька область (9042) Торецьк (530) Харківська область (1275) Бахмутський район (538) Краматорський район (468) Покровський район (769) Куп’янський район (292) Диліївка (1) Разіне (1) Красне Перше (2)


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Главноє, шо Петя зараз ніхто!
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13.07.2025 15:55 Відповісти
так отож
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13.07.2025 16:01 Відповісти
Терміново треба відосик , як орка в канаві втопили , чи дупу розірвали , одного , щоб очі замилити . Або перелік загальних втрат ворога .
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13.07.2025 15:59 Відповісти
Кожен день кацапи відгризають 100 - 200 - 300 м
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13.07.2025 16:02 Відповісти
-27.3 км² за останню добу.
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13.07.2025 16:17 Відповісти
Нігуя собі - і це ж кожен день - така історія
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13.07.2025 16:19 Відповісти
Піздець стабільний з кожним днем ******* збільшується.
Походу Покровськ хочуть в котел взяти
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13.07.2025 16:25 Відповісти
Вже й Храпатого поставили на тому напрямку і нічого не міняється
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13.07.2025 16:29 Відповісти
Зелена кротівня вижила Драпатого
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13.07.2025 16:34 Відповісти
 
 