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Ворог окупував Разіне на Донеччині і має просування в області та на Харківщині, - DeepState. КАРТИ
Російські війська окупували Разіне в Донецькій області, крім того просунулися ще біля чотирьох населених пунктів в області та на Харківщині.
Про це повідомляють DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог окупував Разіне (Донеччина), а також просунувся біля Відродження (Донеччина), Торецька, Диліївки (Донеччина) та Красного Першого (Харківщина)", - йдеться в повідомленні.
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