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Новини Оновлені карти DeepState
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Ворог окупував Багатир на Донеччині, - DeepState. МАПИ

Російські загарбники мають просування у двох районах Донеччини та у Запорізькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики DeepState.

Ворог окупував Багатир (Волноваський район, Донецька область), а також просунувся біля Разіне (Покровський район, Донецька область), Новохатського (Волноваський район, Донецька область), в Толстому (Волноваський район, Донецька область), Олексіївці (Волноваський район, Донецька область) та Малинівці (Пологівський район, Запорізька область).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог окупував Разіне на Донеччині і має просування в області та на Харківщині, - DeepState. КАРТИ

Карти DeepState
Карти DeepState
Карти DeepState
Карти DeepState
Карти DeepState
Карти DeepState

Автор: 

Запорізька область (3840) Донецька область (9054) Волноваський район (317) Покровський район (775) Пологівський район (91) Багатир (33) Толстой (4) Новохатське (4) Разіне (2) Малинівка (6) Олексіївка (1) DeepState (198)


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Топ коментарі
+11
А чого ви хотіли від армії дешевих бусифікованих проти дорогих добровольців? Втім піхота не ефективна проти дронів і це лише дешева альтернатива дронам.
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15.07.2025 08:44 Відповісти
+8
Сумно. Навіть мобілізовані Шабунін та Буткевич не спроможні зупинити наступ мацкавитів.
Може вже треба терміново ТЦКунів та поліціянтів перекидати з тилу на "нуль"?
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15.07.2025 09:41 Відповісти
+7
А зайдеш кудись на ютуб - а там купа мілітарних каналів, все в них добре: ?башимо русню, Бредлі краща за БМП-3, поцілили дроном в гіацінт, роботізована кулеметна турель, ворога буде розбито. Та щось не дуже розбивають поки що. Навіть коли бачимо на мапі "клешню" - її не намагаються відрізати. Коли орки на плацдармі, у утрудненому становищі, в них за спиною вода, нема простору для маневру та постачання - їх не скидують у речку, не знищують та не беруть в полон. Так навіщо й та Бредлі? Щоб й далі, як в обговореній публікації, здавати один населенник за іншим?
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15.07.2025 08:59 Відповісти
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15.07.2025 07:57 Відповісти
Це ж 😡
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15.07.2025 07:58 Відповісти
А чого ви хотіли від армії дешевих бусифікованих проти дорогих добровольців? Втім піхота не ефективна проти дронів і це лише дешева альтернатива дронам.
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15.07.2025 08:44 Відповісти
Ми б хотіли повернення Залужного, а дерьмака за грати.
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15.07.2025 10:01 Відповісти
Ви впевнені, що сам Залужний хоче повернення?
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15.07.2025 13:30 Відповісти
Не-ефективна коли у них разів в 10 більше дронів.
І проблем дійсно багато, ніяк не можно the-мастурбувати каву в Криму і обхід лінії суровікіна
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15.07.2025 12:47 Відповісти
А зайдеш кудись на ютуб - а там купа мілітарних каналів, все в них добре: ?башимо русню, Бредлі краща за БМП-3, поцілили дроном в гіацінт, роботізована кулеметна турель, ворога буде розбито. Та щось не дуже розбивають поки що. Навіть коли бачимо на мапі "клешню" - її не намагаються відрізати. Коли орки на плацдармі, у утрудненому становищі, в них за спиною вода, нема простору для маневру та постачання - їх не скидують у речку, не знищують та не беруть в полон. Так навіщо й та Бредлі? Щоб й далі, як в обговореній публікації, здавати один населенник за іншим?
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15.07.2025 08:59 Відповісти
Тебе чекають у Генштабі.
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15.07.2025 09:25 Відповісти
Як на мою субєктивну думку це говорить про повну відсутність резервів і ресурсів у ЗСУ. Єдине, що рятує від обвалу фронту, то це не набагато краща ситуація у орків.
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15.07.2025 10:29 Відповісти
А на Курську офензиву - знайшлися ресурси?!
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15.07.2025 10:44 Відповісти
Отам вони і спалили всі ресурси і резерви. Судячи по ситуації, всі, які ще тоді були.
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15.07.2025 10:56 Відповісти
Сирку задачу ставили не взяти Курськ а знищити техніку і свіжі натреновані боєздатні Резерви
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15.07.2025 12:53 Відповісти
+
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15.07.2025 12:50 Відповісти
Боюся що Бредлі утилізували та покидали при Курській авантюрі . ( Офензива Потужності, яку поміняють на АЕС і 100500 областей )
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15.07.2025 12:49 Відповісти
Сумно. Навіть мобілізовані Шабунін та Буткевич не спроможні зупинити наступ мацкавитів.
Може вже треба терміново ТЦКунів та поліціянтів перекидати з тилу на "нуль"?
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15.07.2025 09:41 Відповісти
За 50 трампонових днів целі сво будуть дастігнути(
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15.07.2025 10:01 Відповісти
Без зброї зі США президента яких принижують чи не всі хто вміє користуватися Інетом, такі новини частішатимуть.
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15.07.2025 10:02 Відповісти
О, підтягнулись адепти секти"У всьому винний трамп"
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15.07.2025 10:31 Відповісти
Просирський продовжує просирати Україну .коли це чмо понесе відповідальність за свої дії?
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15.07.2025 10:29 Відповісти
ЗСУ обрали суто оборонну тактику, якщо вона не зміниться, то повзуче захоплення нашої території росіяками продовжиться і далі
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15.07.2025 12:08 Відповісти
Не вистачає грошей? Так просто знайдіть скарб!
Оборонна тактика на порядок простіша та дешевша за атаки. Через недофінансування Україна не може не тільки атакувати, але не може навіть захищатися.
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15.07.2025 13:00 Відповісти
Стільки експертів та контролерів на Цензорі. Правда здалеку. І дуже здалеку...
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15.07.2025 13:23 Відповісти
 
 