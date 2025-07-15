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Ворог окупував Багатир на Донеччині, - DeepState. МАПИ
Російські загарбники мають просування у двох районах Донеччини та у Запорізькій області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики DeepState.
Ворог окупував Багатир (Волноваський район, Донецька область), а також просунувся біля Разіне (Покровський район, Донецька область), Новохатського (Волноваський район, Донецька область), в Толстому (Волноваський район, Донецька область), Олексіївці (Волноваський район, Донецька область) та Малинівці (Пологівський район, Запорізька область).
Топ коментарі
+11 First
показати весь коментар15.07.2025 08:44 Відповісти Посилання
+8 Александр Мовчан #575353
показати весь коментар15.07.2025 09:41 Відповісти Посилання
+7 Николай Декапольцев
показати весь коментар15.07.2025 08:59 Відповісти Посилання
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І проблем дійсно багато, ніяк не можно the-мастурбувати каву в Криму і обхід лінії суровікіна
Може вже треба терміново ТЦКунів та поліціянтів перекидати з тилу на "нуль"?
Оборонна тактика на порядок простіша та дешевша за атаки. Через недофінансування Україна не може не тільки атакувати, але не може навіть захищатися.