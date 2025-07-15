Ворог окупував Багатир на Донеччині, - DeepState. МАПИ

Російські загарбники мають просування у двох районах Донеччини та у Запорізькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики DeepState.

Ворог окупував Багатир (Волноваський район, Донецька область), а також просунувся біля Разіне (Покровський район, Донецька область), Новохатського (Волноваський район, Донецька область), в Толстому (Волноваський район, Донецька область), Олексіївці (Волноваський район, Донецька область) та Малинівці (Пологівський район, Запорізька область).

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