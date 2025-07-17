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Ворог окупував Шевченко на Донеччині, - DeepState. МАПИ

Російській загарбники мають просування на Донеччині та Харківщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє проєкт DeepState.

Ворог окупував Шевченко (Волноваський район, Донецька область), а також просунувся біля Зеленого Поля (Волноваський район, Донецька область), Мирного (Волноваський район, Донецька область), Піщаного (Покровський район, Донецька область) та Гатища (Чугуївський район, Харківська область).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог окупував Багатир на Донеччині, - DeepState. МАПИ

DeepState
DeepState
DeepState
DeepState
DeepState

Автор: 

Донецька область (9069) Харківська область (1303) Волноваський район (318) Покровський район (780) Чугуївський район (177) Зелене Поле (6) Шевченко (7) Мирне (4) Гатище (1) Піщане (24)


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Генштаб тримає позиції.
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17.07.2025 08:03 Відповісти
Поки фронт не зупиниться - ніякої мови про мир в путлєра не буде
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17.07.2025 08:06 Відповісти
Поки не буде нормального, відповідального, професійного Генштабу, головнокомандувача, верховного головнокомандувача... фронт не зупинится.
Зараз керують одні корупціонери, сраколизи, зрадники.
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17.07.2025 08:26 Відповісти
Все так - генерал - десантник Якубець звертається до солдатів - куди ви відходите на 300 м? - вилізаєте з окопів нір дотів бункерів - де все пристріляно і відходите де немає нічого - від слова зовсім і над кожним висить дрон - щоб убити - кацапи йдуть по ваших п"ятах і не покинуть вас ні в Покровьку Констянтинівці Слов"янську ...........
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17.07.2025 08:38 Відповісти
Наскількі я пам"ятаю, там поклади литію. А що там трамп казав, як буде наше (амеріканське), то це запорука того, що росіяни туди не полізуть. Ну і шо????
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17.07.2025 08:28 Відповісти
 
 