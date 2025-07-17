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Ворог окупував Шевченко на Донеччині, - DeepState. МАПИ
Російській загарбники мають просування на Донеччині та Харківщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє проєкт DeepState.
Ворог окупував Шевченко (Волноваський район, Донецька область), а також просунувся біля Зеленого Поля (Волноваський район, Донецька область), Мирного (Волноваський район, Донецька область), Піщаного (Покровський район, Донецька область) та Гатища (Чугуївський район, Харківська область).
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