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Армія РФ просунулася у Серебрянському лісництві та біля чотирьох сіл на Донеччині й Харківщині, - DeepState. МАПИ

Російські війська просунулися у Серебрянському лісництві та біля чотирьох населених пунктів Донецької та Харківської областей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

"Ворог просунувся в Серебрянському лісництві, біля Торського, Голубівки (Харківська область), Новохатського та Олександро-Калинового", - уточнили вони.

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Просування ворога на Донеччині й Харківщині
Просування ворога на Донеччині й Харківщині
Просування ворога на Донеччині й Харківщині
Просування ворога на Донеччині й Харківщині
Просування ворога на Донеччині й Харківщині

Автор: 

Донецька область (9229) Харківська область (1427) Бахмутський район (578) Волноваський район (334) Краматорський район (556) Куп’янський район (335) Серебрянка (1) Новохатське (5) Торське (18) Голубівка (1) Олександро-Калинове (11) DeepState (222)


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Ледве учора з'їбтися встиг, хлопці вже "путанку" нижче зображення третьої карти тягнули...
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06.08.2025 15:56 Відповісти
Дуже погано.
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06.08.2025 16:12 Відповісти
 
 