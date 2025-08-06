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Армія РФ просунулася у Серебрянському лісництві та біля чотирьох сіл на Донеччині й Харківщині, - DeepState. МАПИ
Російські війська просунулися у Серебрянському лісництві та біля чотирьох населених пунктів Донецької та Харківської областей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.
"Ворог просунувся в Серебрянському лісництві, біля Торського, Голубівки (Харківська область), Новохатського та Олександро-Калинового", - уточнили вони.
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Jeugen Schorf
показати весь коментар06.08.2025 15:56 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Олександр #581937
показати весь коментар06.08.2025 16:12 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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