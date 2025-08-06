Армія РФ просунулася у Серебрянському лісництві та біля чотирьох сіл на Донеччині й Харківщині, - DeepState. МАПИ

Російські війська просунулися у Серебрянському лісництві та біля чотирьох населених пунктів Донецької та Харківської областей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

"Ворог просунувся в Серебрянському лісництві, біля Торського, Голубівки (Харківська область), Новохатського та Олександро-Калинового", - уточнили вони.

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