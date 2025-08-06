Росіяни вишукуючи слабкі позиції, пролазять в тил та намагаються закріпитися, - DeepState про просування ворога в Серебрянському лісництві

Російські загарбники знайшли чергові слабкі місця в обороні Серебрянського лісництва і намагаються максимально скористатися цією обстановкою.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Останні зміни на мапі демонструють результат постійного тиску ворога на позиції бійців Сил Оборони, де кацапи знайшли чергові слабкі місця в обороні і намагаються максимально скористатися цією обстановкою. Серебрянське лісництво давно стало місцем сталої ЛБЗ без змін та безперспективності для ворога, але сьогодні, на жаль, вже так сказати не можна", - йдеться у повідомленні.

У DeepState зазначили, що "противник, вишукуючи слабкі позиції або їх відсутність, пролазить в тил та намагається там закріпитися, вступаючи навіть в бій вже з пілотами, які цього просто не очікують".

"Причиною цього стали проблеми в зоні відповідальності однієї з бригад ТрО, яким конче необхідна підтримка та ресурси, що є загальною проблемою використання підрозділів сил територіальної оборони. Наразі ситуацію намагаються стабілізувати, але переважаюча кількість піхоти противника дає можливість досягати успіхів на ділянці", - розповіли аналітики.

Одночасно з цим, як розповіли у DeepState, минулого тижня українські бійці відчули значний тиск по відтинку Григорівка-Серебрянка, де загарбники пішли в штурм на техніці, але "прожила вона недовго".

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"Екіпажі дронів одразу зустріли цих виродків вогнем і помножили всі спроби на нуль. Тому для ворога лишився єдиний спосіб — продовжувати лізти піхотою. Але останні декілька днів вони знизили інтенсивність штурмів, здійснюючи, скоріше за все, перегрупування", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також відбулися зміни в районі населених пунктів Торське та Зарічне. Зокрема, ворог підібрався до Торського, постійно туди залазить і намагається закріпитися.

"Сили Оборони проводять зачистки та ураження дронами, тому Торське на сьогоднішній день є динамічною зоною бойових дій, однак все йде до того, що село перейде в червону зону, адже ворог не припиняє заводити туди піхоту. Поряд з цим, кацапи вже фіксувалися в Зарічному, але поки з одноразовою акцією заходу", - пишуть у DeepState.

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