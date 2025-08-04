Росіяни намагаються повністю перекрити логістику в напрямку Торецька та Щербинівки, - DeepState

Ворог активно намагається реалізувати повне перекриття логістики в напрямку Торецька та Щербинівки.

Про це пишуть аналітики проєкту DeepState, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що для цього йдуть спроби здобуття успіхів по двох напрямках: в районі н.п. Біла Гора—Олександро-Шультине та в районі н.п. Яблунівка—Олександро-Калинове.

"В Білій Горі здійснюється активний тиск на село, де кацапи намагаються закріпитися і взяти його в окупацію. Цей відтинок додатково характеризується проблемами в бригаді, яка його утримує і вона давно потребує відновлення та додаткових ресурсів, але реалії змушують триматися на останніх вольових, що і стараються робити бійці. Контроль Білої Гори та Олександро-Шультиного дадуть можливість зробити з цих сіл опорні пункти, куди кацапня обов'язково затягне своїх пілотів FPV-дронів. Однак, вони можуть спробувати додатково взяти територію з висотами, які знаходяться навколо, адже самі села перебувають в низині", - йдеться в повідомленні.

Осінтери додають, що ще з моменту окупації Романівки противник активно ліз в сторону Олександро-Калинового та Яблунівки.

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"Взяття під контроль населених пунктів, дасть можливість ускладнити логістику на Щербинівку і Петрівку. Ворог не втратить можливості завести свої екіпажі, щоб реалізувати ці ускладнення, а сьогодні кацапи вже майже повністю окупували Яблунівку і намагаються закріпитися в Олександро-Калиновому. Після реалізації цих задач, при наявних можливостях кацапи полізуть окрім Бересток ще й в сторону Катеринівки, що збільшить потенціал повного перекриття логістики. Фланги вчергове стають нашою слабкою стороною, а взяття вищеописаних населених пунктів може стати дуже неприємним наслідком для Торецька і всєї агломерації міста, через яку проходить логістика. Слідкуємо за розвитком подій та реагуємо на будь-які зміни", - розповідають в DeepState.

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