Россияне пытаются полностью перекрыть логистику в направлении Торецка и Щербиновки, - DeepState

Враг активно пытается реализовать полное перекрытие логистики в направлении Торецка и Щербиновки.

Об этом пишут аналитики проекта DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что для этого идут попытки получения успехов по двум направлениям: в районе н.п. Белая Гора - Александро-Шультино и в районе н.п. Яблоневка - Александро-Калиново.

"В Белой Горе осуществляется активное давление на село, где кацапы пытаются закрепиться и взять его в оккупацию. Этот отрезок дополнительно характеризуется проблемами в бригаде, которая его удерживает: она давно нуждается в восстановлении и дополнительных ресурсах, но реалии заставляют держаться на последних волевых, что и стараются делать бойцы. Контроль Белой Горы и Александро-Шультино дадут возможность сделать из этих сел опорные пункты, куда кацапня обязательно затянет своих пилотов FPV-дронов. Но они могут попытаться дополнительно взять территорию с высотами, которые находятся вокруг, поскольку сами села находятся в низине", - говорится в сообщении.

Осинтеры добавляют, что еще с момента оккупации Романовки противник активно лез в сторону Александро-Калинового и Яблоневки.

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"Взятие под контроль населенных пунктов, даст возможность усложнить логистику на Щербиновку и Петровку. Враг не упустит возможности завести свои экипажи, чтобы реализовать эти осложнения, а сегодня кацапы уже почти полностью оккупировали Яблоневку и пытаются закрепиться в Александро-Калиновом. После реализации этих задач, при имеющихся возможностях кацапы полезут, кроме Бересток, еще и в сторону Катериновки, что увеличит потенциал полного перекрытия логистики. Фланги в очередной раз становятся нашей слабой стороной, а взятие вышеописанных населенных пунктов может стать очень неприятным последствием для Торецка и всей агломерации города, через которую проходит логистика. Следим за развитием событий и реагируем на любые изменения", - рассказывают в DeepState.

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