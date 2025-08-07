Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 060 310 осіб (+1040 за добу), 11 076 танків, 31 180 артсистем, 23 095 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 060 310 осіб російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 7.08.25 орієнтовно становлять:
особового складу – близько 1060310 (+1040) осіб
танків – 11076 (+4) од
бойових броньованих машин – 23095 (+4) од
артилерійських систем – 31180 (+47) од
РСЗВ – 1456 (+1) од
засоби ППО – 1203 (+0) од
літаків – 421 (+0) од
гелікоптерів – 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 49930 (+163)
крилаті ракети – 3555 (+0)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни - 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 57605 (+130)
спеціальна техніка – 3936 (+0)
Руський (прикметник) давньоукраїнський - в українській мові такий, що належить до часів Русі або до її населення
186! одиниць знищеної техніки та 1040! чумардосів за день.
Танки та ББМ по 4, арта та логістика файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 060 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Курська область.
А лічильник ГШ - цукерка для замріяних.