УКР
2 979 12

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 060 310 осіб (+1040 за добу), 11 076 танків, 31 180 артсистем, 23 095 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 060 310 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 7.08.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1060310 (+1040) осіб

танків – 11076 (+4) од

бойових броньованих машин – 23095 (+4) од

артилерійських систем – 31180 (+47) од

РСЗВ – 1456 (+1) од

засоби ППО – 1203 (+0) од

літаків  – 421 (+0) од

гелікоптерів – 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 49930 (+163)

крилаті ракети – 3555 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 57605 (+130)

спеціальна техніка – 3936 (+0)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони ліквідували 165 окупантів на Покровському напрямку, - Генштаб

Інфографіка

 

армія рф (18375) Генштаб ЗС (7056) ліквідація (4305) знищення (7924)


Коментувати
Сортувати:
60 тис другого мільйона
показати весь коментар
07.08.2025 07:04 Відповісти
Якщо б 140-го....
показати весь коментар
07.08.2025 07:09 Відповісти
кацапа, тобі ж сказали вже на іншій вітці - іди на куй, тута для тібя водкі нєту. )
показати весь коментар
07.08.2025 07:26 Відповісти
А що там твій "какашка" малює?? Абыдна, да?
показати весь коментар
07.08.2025 07:30 Відповісти
Лаптями тхне
Руський (прикметник) давньоукраїнський - в українській мові такий, що належить до часів Русі або до її населення
показати весь коментар
07.08.2025 07:59 Відповісти
чорносрусів навезуть з афгану чи кореї
показати весь коментар
07.08.2025 08:34 Відповісти
Минув 4187 день москальсько-української війни.
186! одиниць знищеної техніки та 1040! чумардосів за день.
Танки та ББМ по 4, арта та логістика файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 060 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Курська область.
показати весь коментар
07.08.2025 08:32 Відповісти
показати весь коментар
07.08.2025 08:34 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
07.08.2025 08:38 Відповісти
Армія РФ просунулася у Серебрянському лісництві та біля чотирьох сіл на Донеччині й Харківщині, - DeepState.
Джерело: https://censor.net/ua/n3567304

А лічильник ГШ - цукерка для замріяних.
показати весь коментар
07.08.2025 09:31 Відповісти
 
 