Враг 33 раза атаковал на Покровском направлении, уничтожено 83 оккупанта, - Генштаб

С начала этих суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 131 боевое столкновение.

Российские захватчики нанесли два ракетных и 54 авиационных удара, применив три ракеты и сбросив при этом 92 управляемые авиабомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 1572 дрона-камикадзе и осуществили 4142 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 10 боестолкновений. Противник нанес 13 авиационных ударов, в целом сбросил 31 управляемую авиационную бомбу и совершил 226 артиллерийских обстрелов, в том числе 10 - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

Сегодня враг четыре раза атаковал на Южно-Слобожанском направлении - в районе Волчанска и в направлении Нововасильевки.

На Купянском направлении противник совершил пять попыток наступления в районах Мирного, Купянска, Голубовки и в направлении Новой Кругляковки. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

Боевые действия на Донетчине

На Лиманском направлении Силы обороны отражали 19 штурмовых действий в районах населенных пунктов Грековка, Карповка, Заречное, Колодязи, Торское, Диброва, Серебрянка, а также в сторону Шандриголово и Ямполя. Шесть боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Северском направлении враг дважды атаковал в районах Григорьевки и Федоровки - получил отпор.

С начала суток на Краматорском направлении подразделения россиян дважды атаковали в районе Часова Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении сегодня произошло семь боестолкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Торецка, Щербиновки, Катериновки, Русиного Яра и Плещеевки. Сейчас один бой продолжается.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 33 раза атаковал в районах населенных пунктов Зверево, Владимировка, Родинское, Полтавка, Бойковка, Красный Лиман, Лисовка, Котлино, Удачное, Новоукраинка, Зеленый Кут, а также в направлении Казацкого, Дорожного и Новопавловки. Наши защитники сдерживают натиск противника, одно боестолкновение продолжается до сих пор. Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 83 оккупанта, из которых 52 - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили миномет, один автомобиль, три мотоцикла, семь БпЛА, один терминал спутниковой связи, три антенны связи и одно укрытие личного состава. Также существенно поврежден один танк, один автомобиль и 11 укрытий для личного состава.

На Новопавловском направлении украинские защитники отразили 17 атак захватчиков в районах населенных пунктов Филиал, Зеленое Поле, Толстой, Темировка, Малиевка, Новополь и Ольговское. Еще одно боестолкновение продолжается.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили вражеский штурм вблизи Малиновки. Кроме того, враг нанес авиаудар неуправляемыми авиационными ракетами по Белогорью.

На Ореховском направлении украинские защитники отразили одну атаку захватчика в сторону Новоандреевки, еще один бой продолжается.

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили девять атак противника. Враг нанес авиаудар по Ольговке.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не зафиксировано.