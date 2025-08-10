Окупанти проводять піхотні атаки без техніки на Покровському та Лиманському напрямках, - ОСУВ "Дніпро"

Найгарячіші точки на східному фронті - Покровський, Лиманський та Новопавлівський напрямки. Росіяни активізували піхотні атаки малими групами, намагаючись прорвати українську оборону, особливо на схід і північ від Покровська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 10 серпня в ефірі "Суспільне. Студія" розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов.

На Покровському напрямку, за словами Трегубова, росіяни залучають менше техніки, натомість особового складу в них багато. Особливо це стосується районів на схід та північ від Покровська.

"У грудні ще воювали більш-менш по старинці, скажімо так, за винятком активного застосування БпЛА. Бо активно залучалися артилерія, бронетехніка, всі засоби. Зараз всі засоби застосовуються на Покровському напрямку. Проте є абсолютно чіткий перекіс відносно попередніх місяців. Якщо навесні важка техніка, їй ставало все менше-менше, були активні штурми на мотоциклах, то зараз мотоциклів вже не так багато, а йдуть активні, в першу чергу, піхотні дії. Дуже малі групи піхоти, які намагаються так чи інакше проникати крізь українські порядки або за рахунок непомітності, або за рахунок швидкості, або просто якось пробиратися. І хоча групи маленькі, але фронт дуже протяжний. А коли вже пролазять усі маленькі групи, тоді вони починають чинити гармидер вже безпосередньо усередині українських порядків, вже за першою лінією. Ось така, власне, є зараз основна тактика росіян на критичних напрямках для нас. А це Покровський, Новопавлівський і, в принципі, Лиманський також", - зауважив Трегубов.

У місті Покровськ ситуація контрольована, але на околицях тривають запеклі бої, уточнив речник.

У місто Покровськ безпосередньо вони і не йдуть. Там пару разів з'являлися малі групи, але це саме той випадок, коли з'являлися маленькі групи робити малу шкоду. Там не йшло питання про захопити якийсь район, місце, чи якусь важливу будівлю, чи якусь точку статичного значення. Ні. Там прийшлося про те, що залізли там, почали стріляти по українським дронщикам. Потім прийшли українські жили, і їх там знищили. А от якщо говорити про маленькі містечка та селища по периметру міста Покровськ десь в зоні 5 км і далі, ось там зараз створюється значно більше пекла".

На Лиманському напрямку тривають активні бої в Серебрянському лісництві, розповів Трегубов.

"Дуже активні спроби в Серебрянському лісництві, там було декілька просувань, потім їх звідти відтісняли, тому, скажімо так, там вже дуже давно йдуть бої, але з іншого боку, понад 30 разів боєзіткнень на добу там давно не було. Йдуть по тих самих лініях, але йдуть значно активніше, ніж, наприклад, в попередні місяці", - зазначив Трегубов.