Продолжаются тяжелые бои на Новопавловском направлении, противник накапливает силы для атак под Покровском, - ОСГВ "Днепр"

На Южно-Слобожанском направлении за прошедшие сутки, 11 августа 2025 года, оккупационная армия атаковала позиции украинских войск в центральной части Волчанска. Наступательные действия врага успеха не имели.

Как отмечается, на Купянском направлении противник безуспешно пытался улучшить тактическое положение вблизи Московки, Новой Кругляковки, Петропавловки и Загрызово.

По данным ОСГВ "Днепр", на Лиманском направлении украинские воины отразили атаки захватчиков у Дружелюбовки, Шандриголово, Среднего, Колодязов, Карповки, Мирного, Ставков и в Серебрянском лесничестве. Ни на одном из направлений прорыва обороны наших войск не произошло.

На Северском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Григорьевки и Серебрянки.

"На Краматорском и Торецком направлениях штурмовые действия оккупантов были направлены на наши позиции неподалеку Ступочек, Белой Горы, Щербиновки, Степановки, Дилиевки и в Торецке. Противник понеся потери, отступил", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на Добропольском направлении враг безуспешно атаковал подразделения наших войск возле населенных пунктов Полтавка, Новое Шахово, Заповедное, Кучеров Яр, Русин Яр, Маяк и Дорожное.

"На Покровском направлении российская армия уже немалый период не оставляет попыток блокировать Покровско-Мирноградскую агломерацию. За прошедшие сутки отмечены наступательные действия в районах населенных пунктов Родинское, Новоэкономичное, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Дачное и Зверево. Противник продолжает накапливать силы для дальнейших атак. Силы обороны сдерживают натиск, уничтожая превосходящие силы врага", - добавили в ОСГВ "Днепр".

На Новопавловском направлении оккупанты сосредоточили атакующие усилия в районе Филиала, Поддубного, Воскресенки, Мирного, Малиевки, Камышевахи, Ольговского и Новоивановки. Продолжаются тяжелые бои, российская армия, не считаясь с потерями в живой силе и технике, пытается развить наступление.