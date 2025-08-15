Враг не оставляет попыток расширить плацдарм на правом берегу реки Оскол. На Северском направлении увеличил использование КАБов, - ОСГВ "Днепр"

Армия РФ пытается закрепиться в населенном пункте Маяк, продолжаются мероприятия по ликвидации штурмовых подразделений оккупантов на Добропольском направлении. На Покровском направлении не оставляет попыток блокировать Покровско-Мирноградскую агломерацию.

На Южно-Слобожанском направлении за прошедшие сутки враг безуспешно атаковал неподалеку от Глыбокого.

На Купянском направлении все попытки противника улучшить свое тактическое положение вблизи Петропавловки, Загрызово и Купянска были нивелированы украинскими защитниками. Российская армия не оставляет попыток в попытке расширить плацдарм на правом берегу реки Оскол.

На Лиманском направлении наши защитники отбили атаки захватчиков у Ольговки, Редкодуба, Среднего, Шандриголово и в Серебрянском лесничестве.

На Северском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Григорьевки, Выемки, Северска и Серебрянки. В поддержку действий штурмовых подразделений враг увеличил применение авиации с использованием управляемых авиабомб. Только за последние трое суток количество выросло практически в три раза, с 8 до 22 КАБов.

На Торецком направлении штурмовые действия оккупантов были направлены на наши позиции неподалеку Щербиновки и Катериновки. Успеха вражеские атаки не имели.

На Добропольском направлении враг безуспешно атаковал подразделения наших войск у населенных пунктов Затышок, Владимировка, Заповедное, Русин Яр, Попов Яр, Маяк, Шахово, Веселое и Федоровка. Противник пытается закрепиться в населенном пункте Маяк, продолжаются меры по ликвидации штурмовых подразделений оккупантов.

На Покровском направлении россияне не оставляют попыток блокировать Покровско-Мирноградскую агломерацию. Отмечены наступательные действия в районах населенных пунктов Родинское, Миролюбовка, Мирноград, Проминьь, Сухой Яр, Красный Лиман, Новоэкономичное, Новоукраинка, Лысовка и Зверево. Также с целью выхода на админграницу Донецкой области противник атаковал в районе Удачного, Молодецкого, Новопавловки, Дачного и Филиала. Силы обороны сдерживают натиск, уничтожая превосходящие силы агрессора.

На Новопавловском направлении оккупанты сосредоточили атакующие усилия в районе Ивановки, Зиркы, Толстого, Андреевки-Клевцового, Новогеоргиевки и Камышевахи. Продолжаются тяжелые бои с противником, который не считаясь с потерями в живой силе и технике, пытается развить наступление.

