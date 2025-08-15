Армия РФ пытается взять под контроль островную зону в дельте Днепра, - Силы обороны

На юге Украины враг не прекращает попыток вытеснить украинских защитников с удерживаемых позиций, продолжает терроризировать прифронтовые населенные пункты артиллерийскими ударами, сбросами с БПЛА и атаками FPV-дронов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Боевые действия

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении наши воины отбили шесть наступательных действий врага. На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил, однако обстреливал украинские позиции из различных видов артиллерийского вооружения и атаковал беспилотниками.

В южной операционной зоне за прошедшие сутки противник продолжает активно применять авиацию, нанеся 3 авиаудара с применением 6 корректируемых авиабомб и 44 неуправляемых авиационных ракет. Больше всего от авиаударов страдали Львово Херсонской и Орехов Запорожской области.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 620 ударов дронами-камикадзе различных модификаций и осуществили более 130 сбросов с БпЛА, использовав почти 170 боеприпасов.

В течение суток противник совершил более 230 обстрелов позиций наших защитников и прилегающих к линии фронта территорий, применив более 700 боеприпасов.

На Херсонщине 1 человек погиб, еще 5 - получили ранения, из них - 1 ребенок. Российские военные повредили многоэтажку и 22 частных дома, повредили газопроводы, хозяйственные постройки. Повреждения и разрушения в результате вражеских обстрелов получили и другие прифронтовые населенные пункты.

Потери врага

Силы обороны Юга Украины продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы. За минувшие сутки вражеские потери составляют:

60 оккупантов;

9 артиллерийских систем;

32 единицы автомобильной техники;

5 БпЛА (Орлан, Supercam, Мерлин, Zala);

2 комплекса РЭБ;

2 мотоцикла;

2 Starlink;

2 антенны связи и 2 антенны БпЛА;

1 генератор.

Разрушено 36 укрытий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг не оставляет попыток расширить плацдарм на правом берегу реки Оскол. На Северском направлении увеличил использование КАБов, - ОСГВ "Днепр"