РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10690 посетителей онлайн
Новости Боевые действия на юге
1 078 17

Армия РФ пытается взять под контроль островную зону в дельте Днепра, - Силы обороны

Бои на юге Украины

На юге Украины враг не прекращает попыток вытеснить украинских защитников с удерживаемых позиций, продолжает терроризировать прифронтовые населенные пункты артиллерийскими ударами, сбросами с БПЛА и атаками FPV-дронов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Боевые действия

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении наши воины отбили шесть наступательных действий врага. На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил, однако обстреливал украинские позиции из различных видов артиллерийского вооружения и атаковал беспилотниками.

В южной операционной зоне за прошедшие сутки противник продолжает активно применять авиацию, нанеся 3 авиаудара с применением 6 корректируемых авиабомб и 44 неуправляемых авиационных ракет. Больше всего от авиаударов страдали Львово Херсонской и Орехов Запорожской области.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 620 ударов дронами-камикадзе различных модификаций и осуществили более 130 сбросов с БпЛА, использовав почти 170 боеприпасов.

В течение суток противник совершил более 230 обстрелов позиций наших защитников и прилегающих к линии фронта территорий, применив более 700 боеприпасов.

На Херсонщине 1 человек погиб, еще 5 - получили ранения, из них - 1 ребенок. Российские военные повредили многоэтажку и 22 частных дома, повредили газопроводы, хозяйственные постройки. Повреждения и разрушения в результате вражеских обстрелов получили и другие прифронтовые населенные пункты.

Потери врага

Силы обороны Юга Украины продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы. За минувшие сутки вражеские потери составляют:

  • 60 оккупантов;
  • 9 артиллерийских систем;
  • 32 единицы автомобильной техники;
  • 5 БпЛА (Орлан, Supercam, Мерлин, Zala);
  • 2 комплекса РЭБ;
  • 2 мотоцикла;
  • 2 Starlink;
  • 2 антенны связи и 2 антенны БпЛА;
  • 1 генератор.

Разрушено 36 укрытий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг не оставляет попыток расширить плацдарм на правом берегу реки Оскол. На Северском направлении увеличил использование КАБов, - ОСГВ "Днепр"

Автор: 

боевые действия (4710) Силы обороны юга (421) война в Украине (5687)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
А для чого там на тих островах утримуватись?((Не простіше контролювати дальним вогнем з усього що є?(((Написали ж,що москалі тероризують дальним вогнем,то й українцям треба їх дальним вогнем тероризувати.
показать весь комментарий
15.08.2025 10:25 Ответить
+2
взагалі незрозуміло як вони на голих островах можуть втриматись ..

чи то руснявий сирок з батьками на паРаші допомагає
показать весь комментарий
15.08.2025 09:50 Ответить
+2
риторичне питання до руснявого сирка та Оманської Гниди ..

або команди не дають ..або браковані міни та снаряди ..або БК нема взагалі
показать весь комментарий
15.08.2025 10:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
взагалі незрозуміло як вони на голих островах можуть втриматись ..

чи то руснявий сирок з батьками на паРаші допомагає
показать весь комментарий
15.08.2025 09:50 Ответить
Ці острови далеко не голі. На багатьох вербовий ліс, на багатьох - дачі. Ті, що тількі з очеретом, то не острови, а клаптики землі з болотами.
показать весь комментарий
15.08.2025 10:35 Ответить
Я в Херсоні живу, і дача в мене була на одному з островів. У нас влітку ходили катера, баркаси і навіть водні таксі на острови. Це була така собі Венеція. Мені і карту дивитись не потрібно. На цих островах були бази байдарочників. Я в свій час на байдарках обходила ці острови
показать весь комментарий
15.08.2025 10:43 Ответить
ну Ви в курсі що поганому танцюристу заважає...

чомусь русня може ..а ЗСУ під командуванням русня сирка ні
показать весь комментарий
15.08.2025 10:48 Ответить
Що "русня може"? Дохнути на островах? Ну так і наші так само можуть. Тільки ми не можемо собі дозволити втрачати стільки ж людей, скільки й вони...ну і можливості по авіації у нас дещо різні.
показать весь комментарий
15.08.2025 11:08 Ответить
Може ЗСУ когось не вистачає?
показать весь комментарий
15.08.2025 11:11 Ответить
для сліпих

"продовжує тероризувати прифронтові населені пункти артилерійськими ударами, скидами з БпЛА та атаками FPV-дронів. Джерело: https://censor.net/ua/n3568753"

а знаючи зельоних гнид правий берег можуть цілком здати

забули Чонгар та окупацію Херсона ?
показать весь комментарий
15.08.2025 11:20 Ответить
Хлопці, які там служать, кажуть, що ніяка притомна десантна операція кацапів там не можлива. Настільки все там пристріляно артилерією різних калібрів, заміновано та укріплено, що навіть качка безконтрольно не прошмигне. Звичайно, кацапська тактика та оперативне мистецтво передбачають завалення їхнім 200-им стервом і проток, і головного фарватеру, але навряд чи вони знайдуть необхідну кількість орків, що греблею з їхніх трупів перегородити Дніпро.
показать весь комментарий
15.08.2025 10:48 Ответить
А для чого там на тих островах утримуватись?((Не простіше контролювати дальним вогнем з усього що є?(((Написали ж,що москалі тероризують дальним вогнем,то й українцям треба їх дальним вогнем тероризувати.
показать весь комментарий
15.08.2025 10:25 Ответить
риторичне питання до руснявого сирка та Оманської Гниди ..

або команди не дають ..або браковані міни та снаряди ..або БК нема взагалі
показать весь комментарий
15.08.2025 10:32 Ответить
Острови навпроти Херсону та сіл на правому березі. Орки обстрілюють правий берег цілодобово з артилеріїї, танків, мінометів, градів. Дайти їм вихід на острови, то будуть розстрілювати правий берег впритул.
показать весь комментарий
15.08.2025 10:39 Ответить
ну звісно під командування зельоних гнид відстрілюватись нічим

у вас на зельоній ботофермі методички паскудно написані
показать весь комментарий
15.08.2025 10:40 Ответить
 
 