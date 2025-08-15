Армия РФ пытается взять под контроль островную зону в дельте Днепра, - Силы обороны
На юге Украины враг не прекращает попыток вытеснить украинских защитников с удерживаемых позиций, продолжает терроризировать прифронтовые населенные пункты артиллерийскими ударами, сбросами с БПЛА и атаками FPV-дронов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.
Боевые действия
За прошедшие сутки на Приднепровском направлении наши воины отбили шесть наступательных действий врага. На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил, однако обстреливал украинские позиции из различных видов артиллерийского вооружения и атаковал беспилотниками.
В южной операционной зоне за прошедшие сутки противник продолжает активно применять авиацию, нанеся 3 авиаудара с применением 6 корректируемых авиабомб и 44 неуправляемых авиационных ракет. Больше всего от авиаударов страдали Львово Херсонской и Орехов Запорожской области.
За прошедшие сутки оккупанты нанесли 620 ударов дронами-камикадзе различных модификаций и осуществили более 130 сбросов с БпЛА, использовав почти 170 боеприпасов.
В течение суток противник совершил более 230 обстрелов позиций наших защитников и прилегающих к линии фронта территорий, применив более 700 боеприпасов.
На Херсонщине 1 человек погиб, еще 5 - получили ранения, из них - 1 ребенок. Российские военные повредили многоэтажку и 22 частных дома, повредили газопроводы, хозяйственные постройки. Повреждения и разрушения в результате вражеских обстрелов получили и другие прифронтовые населенные пункты.
Потери врага
Силы обороны Юга Украины продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы. За минувшие сутки вражеские потери составляют:
- 60 оккупантов;
- 9 артиллерийских систем;
- 32 единицы автомобильной техники;
- 5 БпЛА (Орлан, Supercam, Мерлин, Zala);
- 2 комплекса РЭБ;
- 2 мотоцикла;
- 2 Starlink;
- 2 антенны связи и 2 антенны БпЛА;
- 1 генератор.
Разрушено 36 укрытий.
