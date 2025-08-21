РФ уничтожает населенные пункты возле Каховской плотины, чтобы создать плацдарм, - Силы обороны юга

В течение последних недель российские войска ежедневно бьют по населенным пунктам вблизи бывшей Каховской плотины.

Об этом заявил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В течение последних полутора-двух недель противник ежедневно наносит массированные авиационные удары по населенным пунктам, расположенным вблизи бывшей Каховской плотины, применяя большое количество авиационных неуправляемых ракет. Это такие населенные пункты, как Отрадокаменка, Казацкое. Ежедневно там 60-80 неуправляемых авиационных ракет применяется. Сегодня, например, он ударил по Львово (село в Херсонской области. - Ред.) 20 ракетами, применяя боевые вертолеты российской армейской авиации, по населенному пункту Бургунка (выпустил) 60 неуправляемых авиационных ракет", - рассказал он.

Также накануне россияне били по Отрадокаменке и по Антоновскому автомобильному мосту.

Читайте также: РФ перебрасывает десантников на Ореховское и Гуляйпольское направления, - Силы обороны

"С военной точки зрения неуправляемые авиационные ракеты - это такой вид вооружения, который в большинстве случаев применяют по площадям. То есть они пытаются эти населенные пункты фактически снести с лица земли и сделать там плацдарм, чтобы Силы обороны не имели возможности удерживать оборону, именно на этом небольшом участке линии боевого соприкосновения - возле Каховки", - пояснил спикер.

Также оккупанты применяют 20-40 КАБов в сутки вблизи Белогорья, что на Гуляйпольском направлении.

"Хотя враг там не проводит активных штурмовых действий, но там он тоже готовит себе плацдармы", - пояснил спикер.

Читайте: Армия РФ пытается взять под контроль островную зону в дельте Днепра, - Силы обороны