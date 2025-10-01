Командував підривом Каховської ГЕС: заочно повідомлено про підозру генералу РФ Омельяновичу, - СБУ. ФОТО

Зібрано доказову базу на високопосадовця військ РФ, який брав участь в організації підриву Каховської гідроелектростанції на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини.

Як зазначається, йдеться про російського генерал-майора Володимира Омельяновича – начальника штабу-першого заступника командувача угруповання "Днєпр" збройних сил країни-агресора.

Встановлено, що в ніч із 5 на 6 червня 2023 року він безпосередньо координував дії підлеглих зі знищення дамби Каховської ГЕС мінно-вибуховим способом.

Унаслідок руйнування гідротехнічної споруди відбувся катастрофічний розлив води, що призвело до загибелі 35 цивільних та зникнення безвісти ще 24 мешканців регіону.

Також через стрімке поширення великих об’ємів води відбулося затоплення 46 населених пунктів і 1 тис. 323 га сільськогосподарських земель на Херсонщині. Серед них – 14 постраждалих громад на тимчасово окупованій території області.

Крім цього підрив дамби унеможливив водозабезпечення у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській областях і тимчасово окупованому Криму.

Неконтрольований розлив води затопив 55 тис. га лісу та щонайменше 81 тис. га природно-заповідного фонду і об’єктів промисловості на півдні України.

Також утворилася загроза для технічного обслуговування Запорізької АЕС через порушення роботи охолоджувальної системи атомної станції.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Омельяновичу про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, поєднані з умисним вбивством, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Тривають комплексні заходи, щоб притягнути всіх винних рашистів до відповідальності за злочини проти України.