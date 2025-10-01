Командовал подрывом Каховской ГЭС: заочно сообщено о подозрении генералу РФ Омельяновичу, - СБУ. ФОТО

Собрана доказательная база на высокопоставленного чиновника войск РФ, который участвовал в организации подрыва Каховской гидроэлектростанции на временно оккупированном левобережье Херсонщины.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, речь идет о российском генерал-майоре Владимире Омельяновиче - начальнике штаба-первого заместителя командующего группировки "Днепр" вооруженных сил страны-агрессора.

Установлено, что в ночь с 5 на 6 июня 2023 года он непосредственно координировал действия подчиненных по уничтожению дамбы Каховской ГЭС минно-взрывным способом.

В результате разрушения гидротехнического сооружения произошел катастрофический разлив воды, что привело к гибели 35 гражданских и исчезновению без вести еще 24 жителей региона.

Также из-за стремительного распространения больших объемов воды произошло затопление 46 населенных пунктов и 1 тыс. 323 га сельскохозяйственных земель на Херсонщине. Среди них - 14 пострадавших громад на временно оккупированной территории области.

Кроме этого подрыв дамбы сделал невозможным водоснабжение в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской областях и временно оккупированном Крыму.

Неконтролируемый разлив воды затопил 55 тыс. га леса и по меньшей мере 81 тыс. га природно-заповедного фонда и объектов промышленности на юге Украины.

Также образовалась угроза для технического обслуживания Запорожской АЭС из-за нарушения работы охлаждающей системы атомной станции.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Омельяновичу о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины(военные преступления, соединенные с умышленным убийством, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Продолжаются комплексные мероприятия, чтобы привлечь всех виновных рашистов к ответственности за преступления против Украины.