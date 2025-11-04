Зачистка "серой зоны" на территории бывшего Каховского водохранилища: ГУР ликвидировало 2 рашистов. ВИДЕО

Украинские разведчики провели успешную разведывательно-диверсионную операцию в "серой зоне" на территории бывшего Каховского водохранилища.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

Подробности операции

Воины подразделения "Братство", входящего в состав "Спецпідрозділ Тимура" ГУР МО, ликвидировали двух российских оккупантов.

Это произошло в районе участка "Большие Кучугуры", расположенного в 7 километрах от береговой линии.

Над островами воины подняли сине-желтый флаг и взяли территорию под контроль.

Операции ГУР МО

Ранее сообщалось, что бойцы "Спецпідрозділ Тимура" ГУР МО продолжают операцию в одном из районов Покровска, где идут бои с российскими оккупантами.

Подрыв Каховской ГЭС

Утром 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали плотину Каховской ГЭС. В результате подрыва полностью разрушен машинный зал, станция не подлежит восстановлению. Подрыв привел к подтоплениям ряда населенных пунктов в Николаевской и Херсонской областях, в частности на оккупированных территориях.

В результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС пострадало более 62 тыс. га леса Херсонщины.

По данным МВД, в результате разрушения Каховской ГЭС погиб 31 человек.

Количество погибших людей от подрыва дамбы на оккупированных территориях неизвестно.

