Зачистка "серой зоны" на территории бывшего Каховского водохранилища: ГУР ликвидировало 2 рашистов. ВИДЕО
Украинские разведчики провели успешную разведывательно-диверсионную операцию в "серой зоне" на территории бывшего Каховского водохранилища.
Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.
Подробности операции
Воины подразделения "Братство", входящего в состав "Спецпідрозділ Тимура" ГУР МО, ликвидировали двух российских оккупантов.
Это произошло в районе участка "Большие Кучугуры", расположенного в 7 километрах от береговой линии.
Над островами воины подняли сине-желтый флаг и взяли территорию под контроль.
Операции ГУР МО
Ранее сообщалось, что бойцы "Спецпідрозділ Тимура" ГУР МО продолжают операцию в одном из районов Покровска, где идут бои с российскими оккупантами.
Подрыв Каховской ГЭС
Утром 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали плотину Каховской ГЭС. В результате подрыва полностью разрушен машинный зал, станция не подлежит восстановлению. Подрыв привел к подтоплениям ряда населенных пунктов в Николаевской и Херсонской областях, в частности на оккупированных территориях.
В результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС пострадало более 62 тыс. га леса Херсонщины.
По данным МВД, в результате разрушения Каховской ГЭС погиб 31 человек.
Количество погибших людей от подрыва дамбы на оккупированных территориях неизвестно.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль