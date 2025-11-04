РУС
1 970 3

Зачистка "серой зоны" на территории бывшего Каховского водохранилища: ГУР ликвидировало 2 рашистов. ВИДЕО

Украинские разведчики провели успешную разведывательно-диверсионную операцию в "серой зоне" на территории бывшего Каховского водохранилища.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

Подробности операции

Воины подразделения "Братство", входящего в состав "Спецпідрозділ Тимура" ГУР МО, ликвидировали двух российских оккупантов.

Это произошло в районе участка "Большие Кучугуры", расположенного в 7 километрах от береговой линии.

Над островами воины подняли сине-желтый флаг и взяли территорию под контроль.

Операции ГУР МО

Ранее сообщалось, что бойцы "Спецпідрозділ Тимура" ГУР МО продолжают операцию в одном из районов Покровска, где идут бои с российскими оккупантами.

Подрыв Каховской ГЭС

Утром 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали плотину Каховской ГЭС. В результате подрыва полностью разрушен машинный зал, станция не подлежит восстановлению. Подрыв привел к подтоплениям ряда населенных пунктов в Николаевской и Херсонской областях, в частности на оккупированных территориях.

В результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС пострадало более 62 тыс. га леса Херсонщины.

По данным МВД, в результате разрушения Каховской ГЭС погиб 31 человек.

Количество погибших людей от подрыва дамбы на оккупированных территориях неизвестно.

Автор: 

Каховская ГЭС (274) ГУР (643) Херсонская область (5348) Каховский район (13)
Красиво, даже можна сказати естетично. Дохлого кацапа за ноги притягли до тряпки за яку воно віддало своє нікчемне ніснування. Бажаю щоб ВСІ !
показать весь комментарий
04.11.2025 12:55 Ответить
Говно к говну!
показать весь комментарий
04.11.2025 13:01 Ответить
Молюся, щоб наші котики скоріше визволили лівий берег.
показать весь комментарий
04.11.2025 13:24 Ответить
 
 