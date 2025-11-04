Воины ГУР продолжают операцию в определенной зоне ответственности в Покровске: Идут ожесточенные бои с оккупантами. ФОТО
Силами "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины продолжается операция в одном из важных с точки зрения фронтовой логистики районов города Покровске Донецкой области. Идут ожесточенные бои с российскими оккупантами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.
К ГУР присоединились дополнительные силы
Как отмечается, после успешной десантной операции к спецназовцам ГУР, которые заняли определенные рубежи, пробили наземный коридор и присоединились дополнительные силы спецподразделения.
"Продолжается боевая работа, направленная на ликвидацию попыток врага расширить огневое воздействие на логистику в зоне ответственности ГУР", - говорится в сообщении.
Боевые задачи в секторе выполняют также другие спецподразделения ГУР МО Украины. В целях безопасности личного состава привлеченных подразделений детали операций пока не раскрываются.
Продолжается слаженная работа вместе со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины.
Какова ситуация в Покровске?
- Российские оккупанты, которым удалось пробраться в городскую застройку Покровска, пытаются закрепиться и обустраивать наблюдательные пункты, сообщил офицер ВСУ Сергей Цехоцкий. В некоторых районах города оккупанты начали занимать оборону.
- По данным аналитиков DeepState, за последнее время враг имеет продвижение в Покровске.
- Офицер ВСУ, командир механизированной роты M2 Bradley Николай Мельник накануне сообщил, что Покровско-Мирноградская агломерация находится в полуосаде с фактически перерезанной логистикой. Силы обороны Украины контролируют 50% Покровска.
наші ДУЖЕ успішно обороняються з огляду на різницю в кількості сил і засобів
і при цьому мають дуже смішні досягнення - про Київ за три дні вже давно забули
Тобто, наскільки зрозуміло, мета цієї операції - утримати коридор для відходу ЗСУ з Покровська і не дати кацапам повністю замкнути кільце до його завершення.