Воины ГУР продолжают операцию в определенной зоне ответственности в Покровске: Идут ожесточенные бои с оккупантами. ФОТО

Силами "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины продолжается операция в одном из важных с точки зрения фронтовой логистики районов города Покровске Донецкой области. Идут ожесточенные бои с российскими оккупантами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

К ГУР присоединились дополнительные силы

Как отмечается, после успешной десантной операции к спецназовцам ГУР, которые заняли определенные рубежи, пробили наземный коридор и присоединились дополнительные силы спецподразделения.

"Продолжается боевая работа, направленная на ликвидацию попыток врага расширить огневое воздействие на логистику в зоне ответственности ГУР", - говорится в сообщении.





Боевые задачи в секторе выполняют также другие спецподразделения ГУР МО Украины. В целях безопасности личного состава привлеченных подразделений детали операций пока не раскрываются.

Продолжается слаженная работа вместе со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины.

Какова ситуация в Покровске?

Российские оккупанты, которым удалось пробраться в городскую застройку Покровска, пытаются закрепиться и обустраивать наблюдательные пункты, сообщил офицер ВСУ Сергей Цехоцкий. В некоторых районах города оккупанты начали занимать оборону.

По данным аналитиков DeepState, за последнее время враг имеет продвижение в Покровске.

Офицер ВСУ, командир механизированной роты M2 Bradley Николай Мельник накануне сообщил, что Покровско-Мирноградская агломерация находится в полуосаде с фактически перерезанной логистикой. Силы обороны Украины контролируют 50% Покровска.

