Новости Фото Боевые действия на Покровском направлении
Воины ГУР продолжают операцию в определенной зоне ответственности в Покровске: Идут ожесточенные бои с оккупантами. ФОТО

Силами "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины продолжается операция в одном из важных с точки зрения фронтовой логистики районов города Покровске Донецкой области. Идут ожесточенные бои с российскими оккупантами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

К ГУР присоединились дополнительные силы

Как отмечается, после успешной десантной операции к спецназовцам ГУР, которые заняли определенные рубежи, пробили наземный коридор и присоединились дополнительные силы спецподразделения.

"Продолжается боевая работа, направленная на ликвидацию попыток врага расширить огневое воздействие на логистику в зоне ответственности ГУР", - говорится в сообщении.

Воины ГУР в Покровске
Воины ГУР в Покровске

Боевые задачи в секторе выполняют также другие спецподразделения ГУР МО Украины. В целях безопасности личного состава привлеченных подразделений детали операций пока не раскрываются.

Продолжается слаженная работа вместе со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины.

Какова ситуация в Покровске?

  • Российские оккупанты, которым удалось пробраться в городскую застройку Покровска, пытаются закрепиться и обустраивать наблюдательные пункты, сообщил офицер ВСУ Сергей Цехоцкий. В некоторых районах города оккупанты начали занимать оборону.
  • По данным аналитиков DeepState, за последнее время враг имеет продвижение в Покровске.
  • Офицер ВСУ, командир механизированной роты M2 Bradley Николай Мельник накануне сообщил, что Покровско-Мирноградская агломерация находится в полуосаде с фактически перерезанной логистикой. Силы обороны Украины контролируют 50% Покровска.

Донецкая область (11182) боевые действия (5088) Покровск (885) ГУР (643) Покровский район (1188)
Топ комментарии
+5
🙏🙏🙏
04.11.2025 08:19 Ответить
+3
Тільки б це не було ще одним днем потужного марахфону.
04.11.2025 08:19 Ответить
+3
Що за КРЕТИНІЗМ використовувати ГУР як піхоту в міських боях. Це як на ферарі возити мішки картоплі з поля
04.11.2025 08:30 Ответить
🙏🙏🙏
04.11.2025 08:19 Ответить
Тільки б це не було ще одним днем потужного марахфону.
04.11.2025 08:19 Ответить
Заруба в Покровську
04.11.2025 08:22 Ответить
Що за КРЕТИНІЗМ використовувати ГУР як піхоту в міських боях. Це як на ферарі возити мішки картоплі з поля
04.11.2025 08:30 Ответить
міська забудова - складне завдання для звичайної піхоти, мають працювати специ
04.11.2025 08:35 Ответить
Вона булаб піхотою, якби хочаб мінімум пів року була в учебках - а підготовка цівільної людини, котра, можливо і автомата в руках в житті не тримала - від тижня до трьох - у голих полях та складних умовах міста - це навмисне, цінічне знищення людей презедентом зеленским. Він все навмисно просрав - і підготовку до війни і саму війну.
04.11.2025 08:48 Ответить
для роботи в забудові - пів року замало
04.11.2025 08:49 Ответить
Замало. Для цього існують контракти - нормальні, і підготовка військово вже як профі для якогось завдання - штурмові дії в умовах міста.
04.11.2025 08:53 Ответить
ось Воїни ГУР саме так і підготовлені, всіх готувати так просто неможливо і непотрібно - є парамедики і є нейро хірурги - і всі потрібні - кожен на своєму місці
04.11.2025 08:58 Ответить
Так деж запеклі бої на фото, як анансовано у заголовку. Бачу непоганий кабінет.
04.11.2025 08:41 Ответить
А могли просто жабку Буданова сфотографувати.
04.11.2025 08:44 Ответить
Легче было не допустить этого бардака, чем теперь пытаться исправлять ситуацию, цена ошибок командования очень велика. Именно благодаря простым солдатам на передке и стоит Украина и стоять будет несмотря ни на что. Слава ЗСУ!
04.11.2025 08:45 Ответить
про який бардак ви товчете?

наші ДУЖЕ успішно обороняються з огляду на різницю в кількості сил і засобів
04.11.2025 08:51 Ответить
Ну я бы так не сказал, Покровск городок небольшой и если допущено проникновение врага в сам город и перерезание коммуникаций для ЗСУ то тут об успехах говорить трудно, хотя безусловно молодцы что так долго удерживали позиции а ошибка видимо в том, что своевременно не были выдвинуты резервы.
04.11.2025 08:57 Ответить
все дуже просто - не вистачає сил і засобів щоб зробити те про що Ви мрієте
04.11.2025 09:00 Ответить
Які резерви? У ворога резервів набато більше. І завжди буде більше, зважаючи на кількість населення і спроможності ВПК.
04.11.2025 09:04 Ответить
Абсолютно вірно. Місцеві диванні герої, проклинаючи блазня та сирського і гундосячи про "здачу України", чомусь забувають, що проти нас воює країна, яка в 5 разів більша за населенням і в 28 за площею, ВПК якої більше, ніж ВПК всіх країн НАТО, і якій допомагають одні з найпотужніших у військовому плані Китай і КНДР.
04.11.2025 09:01 Ответить
можу тільки додати що різниця в ВВП на порядок

і при цьому мають дуже смішні досягнення - про Київ за три дні вже давно забули
04.11.2025 09:03 Ответить
Ну якщо до ГУРа прилетіли десантники на 2 гелікоптерах (вертольотах) на підмогу, то нема сумніву, що рос.вояк не тільки зупинять, а підуть самі в наступ і звільнять Покровськ. Як сказав Зеленський,..... хоча є кадри висадки хлопців Буданова біля Покровська, в Телеграм і Тік-Ток.
04.11.2025 08:46 Ответить
Кирило потужно керує....олівцем. 💪
04.11.2025 08:54 Ответить
"Триває бойова робота, спрямована на ліквідацію спроб ворога розширити вогневий вплив на логістику в зоні відповідальності ГУР"

Тобто, наскільки зрозуміло, мета цієї операції - утримати коридор для відходу ЗСУ з Покровська і не дати кацапам повністю замкнути кільце до його завершення.
04.11.2025 08:56 Ответить
Спецназ ГУР не може програти битву за місто 200-м алкоголікам.
04.11.2025 08:57 Ответить
Покровськ врятовано. Два гвинтокрила і 20 чоловік. Голлівуд відпочиває. Єдиний марафон захлинається від повідомлень.
04.11.2025 09:02 Ответить
 
 