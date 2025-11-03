РУС
Очередные объекты российской ПВО уничтожены в оккупированном Крыму, - ГУР. ВИДЕО

Во временно оккупированном Крыму уничтожены объекты системы противовоздушной обороны российских захватчиков.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

Уничтожение ПВО

Воины ГУР нанесли удар по пункту управления зенитно-ракетного дивизиона С-400 "Триумф", который находился на боевой позиции. Также были уничтожены российская многофункциональная РЛС 92Н6Е и оборудование системы автономного энергообеспечения пункта управления С-400.

Смотрите также: Две нефтебазы, две РЛС и "Панцирь-С2" поражены дронами СБУ в оккупированном Крыму, - источники. ВИДЕО

Радиолокатор

Также разведчики поразили аэродромный обзорный радиолокатор "АОРЛ-1АС" и РЛС П-18 "Терек".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны поразили нефтебазу и ФДКУ комбинат "Гвардейский" в оккупированном Крыму. ВИДЕО

Крым (26518) ПВО (3235) ГУР (642)
