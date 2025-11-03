Очередные объекты российской ПВО уничтожены в оккупированном Крыму, - ГУР. ВИДЕО
Во временно оккупированном Крыму уничтожены объекты системы противовоздушной обороны российских захватчиков.
Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.
Уничтожение ПВО
Воины ГУР нанесли удар по пункту управления зенитно-ракетного дивизиона С-400 "Триумф", который находился на боевой позиции. Также были уничтожены российская многофункциональная РЛС 92Н6Е и оборудование системы автономного энергообеспечения пункта управления С-400.
Радиолокатор
Также разведчики поразили аэродромный обзорный радиолокатор "АОРЛ-1АС" и РЛС П-18 "Терек".
