Очередные объекты российской ПВО уничтожены в оккупированном Крыму, - ГУР. ВИДЕО

Во временно оккупированном Крыму уничтожены объекты системы противовоздушной обороны российских захватчиков.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

Уничтожение ПВО

Воины ГУР нанесли удар по пункту управления зенитно-ракетного дивизиона С-400 "Триумф", который находился на боевой позиции. Также были уничтожены российская многофункциональная РЛС 92Н6Е и оборудование системы автономного энергообеспечения пункта управления С-400.

Радиолокатор

Также разведчики поразили аэродромный обзорный радиолокатор "АОРЛ-1АС" и РЛС П-18 "Терек".

