Чергові об’єкти російської ППО знищено в окупованому Криму, - ГУР. ВIДЕО

У тимчасово окупованому Криму знищено об'єкти системи протиповітряної оборони російських загарбників.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, передає  Цензор.НЕТ.

Знищення ППО

Воїни ГУР завдали удару по пункту управління зенітно-ракетного дивізіону С-400 "Триумф", який перебував на бойовій позиції. Також було знищено російську багатофункціональну РЛС 92Н6Е та обладнання системи автономного енергозабезпечення пункту управління С-400.

Радіолокатор

Також розвідники уразили аеродромний оглядовий радіолокатор "АОРЛ-1АС" та РЛС П-18 "Терек".

