Чергові об’єкти російської ППО знищено в окупованому Криму, - ГУР. ВIДЕО
У тимчасово окупованому Криму знищено об'єкти системи протиповітряної оборони російських загарбників.
Про це повідомила пресслужба ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.
Знищення ППО
Воїни ГУР завдали удару по пункту управління зенітно-ракетного дивізіону С-400 "Триумф", який перебував на бойовій позиції. Також було знищено російську багатофункціональну РЛС 92Н6Е та обладнання системи автономного енергозабезпечення пункту управління С-400.
Радіолокатор
Також розвідники уразили аеродромний оглядовий радіолокатор "АОРЛ-1АС" та РЛС П-18 "Терек".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль