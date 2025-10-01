В Новой Каховке ликвидирован коллаборационист Владимир Леонтьев: он отдавал приказ пытать украинцев. ФОТОРЕПОРТАЖ

В среду, 1 октября, от травм, полученных в результате удара беспилотником, умер так называемый председатель оккупационного "Совета депутатов Новой Каховки" Херсонской области Владимир Леонтьев.

Об этом сообщил коллаборационист и гауляйтер временно оккупированной части Херсонщины Владимир Сальдо, передает Цензор.НЕТ.

Леонтьев пострадал в результате атаки БПЛА. Его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии и впоследствии он умер.







Леонтьев - бывший глава оккупационной администрации Каховского района и Новой Каховки. В марте 2022 года он отдал приказ российским военным похитить и пытать городского голову Берислава Александра Шаповалова.

В 2024 году в Украине Леонтьева заочно признали виновным и приговорили к 12 годам по нескольким делам о похищении людей на оккупированных территориях за проукраинскую позицию.

