В Новой Каховке ликвидирован коллаборационист Владимир Леонтьев: он отдавал приказ пытать украинцев. ФОТОРЕПОРТАЖ
В среду, 1 октября, от травм, полученных в результате удара беспилотником, умер так называемый председатель оккупационного "Совета депутатов Новой Каховки" Херсонской области Владимир Леонтьев.
Об этом сообщил коллаборационист и гауляйтер временно оккупированной части Херсонщины Владимир Сальдо, передает Цензор.НЕТ.
Леонтьев пострадал в результате атаки БПЛА. Его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии и впоследствии он умер.
Леонтьев - бывший глава оккупационной администрации Каховского района и Новой Каховки. В марте 2022 года он отдал приказ российским военным похитить и пытать городского голову Берислава Александра Шаповалова.
В 2024 году в Украине Леонтьева заочно признали виновным и приговорили к 12 годам по нескольким делам о похищении людей на оккупированных территориях за проукраинскую позицию.
