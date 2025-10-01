РУС
В Новой Каховке ликвидирован коллаборационист Владимир Леонтьев: он отдавал приказ пытать украинцев. ФОТОРЕПОРТАЖ

В среду, 1 октября, от травм, полученных в результате удара беспилотником, умер так называемый председатель оккупационного "Совета депутатов Новой Каховки" Херсонской области Владимир Леонтьев.

Об этом сообщил коллаборационист и гауляйтер временно оккупированной части Херсонщины Владимир Сальдо, передает Цензор.НЕТ.

Леонтьев пострадал в результате атаки БПЛА. Его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии и впоследствии он умер.

Леонтьев - бывший глава оккупационной администрации Каховского района и Новой Каховки. В марте 2022 года он отдал приказ российским военным похитить и пытать городского голову Берислава Александра Шаповалова.

В 2024 году в Украине Леонтьева заочно признали виновным и приговорили к 12 годам по нескольким делам о похищении людей на оккупированных территориях за проукраинскую позицию.

Также читайте: Предатель и военный преступник Михаил Грицай уничтожен в оккупированном Бердянске, - ГУР. ФОТОрепортаж

Новая Каховка (155) оккупация (10313) коллаборационизм (912) Херсонская область (5261) Каховский район (10)
Топ комментарии
+17
Земля скловатою підару! Хай горить в пеклі!
01.10.2025 12:14 Ответить
+14
Бімба знайшла свого "героя"
01.10.2025 12:15 Ответить
+13
Норм. А то чекай 12 років
01.10.2025 12:15 Ответить
Земля скловатою підару! Хай горить в пеклі!
01.10.2025 12:14 Ответить
Бімба знайшла свого "героя"
01.10.2025 12:15 Ответить
Норм. А то чекай 12 років
01.10.2025 12:15 Ответить
Жил когда-то в Каховке. Прекрасный был город. Уроду ватному поделом
01.10.2025 12:16 Ответить
Я жив колись у Світлово (тепер Світлове). Так, Каховка була тихим затишним містечком. Мені іноді сниться, як я плаваю в Каховському водосховищі...
І мені дуже прикро, що десь неподалік жила така сволота, як Володимир Леонтьєв.
01.10.2025 12:37 Ответить
+++.
Підору сальдо приготуватись.
01.10.2025 12:16 Ответить
так сосальдо ходить озирається по сторонам, він теж розуміє що його час колись прийде
01.10.2025 13:09 Ответить
Цікаво, в на якій посаді він був до окупації?!...
01.10.2025 12:17 Ответить
Баба Яга його з'їла
01.10.2025 12:20 Ответить
Ура ! Вознесенськ город Герой !
01.10.2025 12:21 Ответить
значить і Я Герой
01.10.2025 12:22 Ответить
Я Вас вітаю і Ваше місто!
01.10.2025 12:40 Ответить
Поздоровляю "Джамала"!!! Нагадую: "Ти - НАСТУПНИЙ!!!"
01.10.2025 12:22 Ответить
Чекаємо, коли сам Сальдо завітає до пекла, де вариться шайка його поплічників.
01.10.2025 12:24 Ответить
Тільки до КАСИ підійшов, злидень ************, аж тут, без здачі!!
Навіть, вірьовки не треба! Екологія не постраждала, як пишуть служки у ВРУ!!
01.10.2025 12:23 Ответить
на вєкі вместє с расссієй..Мрія матеріалізувалася
01.10.2025 12:30 Ответить
Оце була гарна угода
01.10.2025 12:35 Ответить
безпрограшна - 3.14дарська рулєтка
01.10.2025 12:42 Ответить
Сосальдо наступний
01.10.2025 12:53 Ответить
Будемо вважати що свої 12 років відсидів. На волю с чістой совєстью.
01.10.2025 12:42 Ответить
і економія харчування ...
01.10.2025 12:43 Ответить
а ***** можна так винести?
01.10.2025 12:42 Ответить
навіть на гітлера два замахи було, невже той ботоксний такий недосяжний...
01.10.2025 12:44 Ответить
... разом із валізею! Або навіть 2-х валіз (одна із червоною кнопкою)
01.10.2025 12:44 Ответить
Яка огидна кацапська пика
01.10.2025 12:48 Ответить
це якось так вдало він він від 12 ти літнього ув'язнення злиняв!
01.10.2025 13:13 Ответить
 
 