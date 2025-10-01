У Новій Каховці ліквідовано колаборанта Володимира Леонтьєва: він віддавав наказ катувати українців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У середу, 1 жовтня, від травм, отриманих унаслідок удару безпілотником, помер так званий голова окупаційної "Ради депутатів Нової Каховки" Херсонської області Володимир Леонтьєв.

Про це повідомив колаборант і гауляйтер тимчасово окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо, передає Цензор.НЕТ.

Леонтьєв постраждав унаслідок атаки БПЛА. Його госпіталізували до лікарні у тяжкому стані та згодом він помер.







Леонтьєв – колишній голова окупаційної адміністрації Каховського району і Нової Каховки. У березні 2022 року він віддав наказ російським військовим викрасти і катувати міського голову Берислава Олександра Шаповалова.

У 2024 році в Україні Леонтьєва заочно визнали винним та засудили до 12 років у кількох справах про викрадення людей на окупованих територіях за проукраїнську позицію.

