У Новій Каховці ліквідовано колаборанта Володимира Леонтьєва: він віддавав наказ катувати українців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У середу, 1 жовтня, від травм, отриманих унаслідок удару безпілотником, помер так званий голова окупаційної "Ради депутатів Нової Каховки" Херсонської області Володимир Леонтьєв.
Про це повідомив колаборант і гауляйтер тимчасово окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо, передає Цензор.НЕТ.
Леонтьєв постраждав унаслідок атаки БПЛА. Його госпіталізували до лікарні у тяжкому стані та згодом він помер.
Леонтьєв – колишній голова окупаційної адміністрації Каховського району і Нової Каховки. У березні 2022 року він віддав наказ російським військовим викрасти і катувати міського голову Берислава Олександра Шаповалова.
У 2024 році в Україні Леонтьєва заочно визнали винним та засудили до 12 років у кількох справах про викрадення людей на окупованих територіях за проукраїнську позицію.
І мені дуже прикро, що десь неподалік жила така сволота, як Володимир Леонтьєв.
Підору сальдо приготуватись.
Навіть, вірьовки не треба! Екологія не постраждала, як пишуть служки у ВРУ!!