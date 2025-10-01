УКР
У Новій Каховці ліквідовано колаборанта Володимира Леонтьєва: він віддавав наказ катувати українців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У середу, 1 жовтня, від травм, отриманих унаслідок удару безпілотником, помер так званий голова окупаційної "Ради депутатів Нової Каховки" Херсонської області Володимир Леонтьєв.

Про це повідомив колаборант і гауляйтер тимчасово окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо, передає Цензор.НЕТ.

Леонтьєв постраждав унаслідок атаки БПЛА. Його госпіталізували до лікарні у тяжкому стані та згодом він помер.

Леонтьєв – колишній голова окупаційної адміністрації Каховського району і Нової Каховки. У березні 2022 року він віддав наказ російським військовим викрасти і катувати міського голову Берислава Олександра Шаповалова.

У 2024 році в Україні Леонтьєва заочно визнали винним та засудили до 12 років у кількох справах про викрадення людей на окупованих територіях за проукраїнську позицію.

Автор: 

Нова Каховка (181) окупація (6875) колабораціонізм (1201) Херсонська область (6258) Каховський район (9)
Топ коментарі
+32
Земля скловатою підару! Хай горить в пеклі!
01.10.2025 12:14 Відповісти
+23
Норм. А то чекай 12 років
01.10.2025 12:15 Відповісти
+19
Бімба знайшла свого "героя"
01.10.2025 12:15 Відповісти
Земля скловатою підару! Хай горить в пеклі!
01.10.2025 12:14 Відповісти
Бімба знайшла свого "героя"
01.10.2025 12:15 Відповісти
Норм. А то чекай 12 років
01.10.2025 12:15 Відповісти
щоб боялись, але рано чи пізно, але прилетить, краще рано, але, головне щоб прилетіло.
01.10.2025 14:43 Відповісти
Жил когда-то в Каховке. Прекрасный был город. Уроду ватному поделом
01.10.2025 12:16 Відповісти
Я жив колись у Світлово (тепер Світлове). Так, Каховка була тихим затишним містечком. Мені іноді сниться, як я плаваю в Каховському водосховищі...
І мені дуже прикро, що десь неподалік жила така сволота, як Володимир Леонтьєв.
01.10.2025 12:37 Відповісти
+++.
Підору сальдо приготуватись.
01.10.2025 12:16 Відповісти
так сосальдо ходить озирається по сторонам, він теж розуміє що його час колись прийде
01.10.2025 13:09 Відповісти
Цікаво, в на якій посаді він був до окупації?!...
01.10.2025 12:17 Відповісти
Баба Яга його з'їла
01.10.2025 12:20 Відповісти
Ура ! Вознесенськ город Герой !
01.10.2025 12:21 Відповісти
значить і Я Герой
01.10.2025 12:22 Відповісти
Я Вас вітаю і Ваше місто!
01.10.2025 12:40 Відповісти
Поздоровляю "Джамала"!!! Нагадую: "Ти - НАСТУПНИЙ!!!"
01.10.2025 12:22 Відповісти
Чекаємо, коли сам Сальдо завітає до пекла, де вариться шайка його поплічників.
01.10.2025 12:24 Відповісти
Тільки до КАСИ підійшов, злидень ************, аж тут, без здачі!!
Навіть, вірьовки не треба! Екологія не постраждала, як пишуть служки у ВРУ!!
01.10.2025 12:23 Відповісти
на вєкі вместє с расссієй..Мрія матеріалізувалася
01.10.2025 12:30 Відповісти
Оце була гарна угода
01.10.2025 12:35 Відповісти
безпрограшна - 3.14дарська рулєтка
01.10.2025 12:42 Відповісти
Сосальдо наступний
01.10.2025 12:53 Відповісти
Будемо вважати що свої 12 років відсидів. На волю с чістой совєстью.
01.10.2025 12:42 Відповісти
і економія харчування ...
01.10.2025 12:43 Відповісти
а ***** можна так винести?
01.10.2025 12:42 Відповісти
навіть на гітлера два замахи було, невже той ботоксний такий недосяжний...
01.10.2025 12:44 Відповісти
... разом із валізею! Або навіть 2-х валіз (одна із червоною кнопкою)
01.10.2025 12:44 Відповісти
Яка огидна кацапська пика
01.10.2025 12:48 Відповісти
це якось так вдало він він від 12 ти літнього ув'язнення злиняв!
01.10.2025 13:13 Відповісти
Чудово!!! Хочу ще! Даєш жмура сальдо!!!
01.10.2025 13:56 Відповісти
А що з є-баліцкім? Не бажає проїхатися скутером? На концерт кабзона? Зал в очікуванні, концерт не починають! 😁
01.10.2025 15:09 Відповісти
 
 