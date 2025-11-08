На фронте за сутки 185 боевых столкновений. Враг 69 раз атаковал на Покровском направлении, - Генштаб

Всего с начала суток на фронте произошло 185 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 8 ноября, передает Цензор.НЕТ.

Удары по территории Украины

Российские захватчики нанесли один ракетный и 37 авиационных ударов, применили 41 ракету и сбросили 71 управляемую бомбу. Кроме этого, привлекли для поражения 3667 дронов-камикадзе и осуществили 3732 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 11 боевых столкновений. Противник нанес девять авиационных ударов, в общей сложности сбросил 17 управляемых авиационных бомб и осуществил 149 обстрелов, в том числе восемь – из реактивных систем залпового огня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты используют дно Каховского водохранилища, чтобы обойти позиции ВСУ, - Силы обороны Юга

Ситуация в Харьковской области

Сегодня враг 17 раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Синельниково, Тихого и в сторону населенных пунктов Двуречанское и Колодязное.

На Купянском направлении противник осуществил шесть попыток наступления в сторону Петропавловки и Песчаного. Два боевых столкновения до сих пор продолжаются.

Бои на Востоке

На Лиманском направлении Силы обороны отразили три штурмовые действия в районах населенных пунктов Заречное, Дерилово и в сторону населенного пункта Коровий Яр.

Читайте также: Оккупанты пытаются проникнуть на северные окраины Покровска, но безуспешно. Логистика украинских подразделений затруднена, - УВ "Восток"

На Славянском направлении враг 14 раз атаковал в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки, Выемки и Федоровки, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении наши воины отразили вражеское наступление в районе Зализнянского.

На Константиновском направлении сегодня произошло девять боевых столкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений вблизи Яблоновки, Щербиновки и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении с начала суток противник 69 раз атаковал в районах населенных пунктов Владимировка, Федоровка, Никаноровка, Червоный Лиман, Родинское, Мирноград, Проминь, Лысовка, Покровск, Зеленое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Котляровка, Горехово, Филия. Наши защитники сдерживают натиск противника, в некоторых локациях бои продолжаются до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 93 оккупанта, из которых 58 – безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили восемь единиц автомобильной техники и девять беспилотных летательных аппаратов, также поражены танк, артиллерийская система, 13 единиц автомобильной техники, пункт управления БПЛА и 11 укрытий для личного состава противника.

Читайте: Силы обороны сдерживают натиск врага и уже отбили 52 атаки на Покровском направлении, - Генштаб

Обстановка на юге

На Александровском направлении украинские защитники отразили 18 атак захватчиков в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Орестополь, Сосновка, Воронное, Новониколаевка, Приволье и Красногорское.

На Гуляйпольском направлении произошло девять боестолкновений в районах населенных пунктов Успеновка и Новоуспеновское.

На Ореховском направлении с начала суток произошло два боестолкновения – оккупанты пытались продвинуться вперед в районе Плавней.

На Приднепровском направлении Силы обороны остановили попытку противника продвинуться вперед.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

По данным Генштаба, на других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Сегодня стоит отметить воинов 426-го отдельного батальона беспилотных систем, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему существенные потери в живой силе и технике.