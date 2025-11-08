Силы обороны сдерживают натиск врага и уже отразили 52 атаки на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток, 8 ноября, по состоянию на данный момент на фронте произошло 116 боевых столкновений.

Удары по территории Украины

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Гута-Студенецкая, Сеньковка Черниговской области; Хлебороб, Бачевск, Нововасильевка Сумской области.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отразили десять вражеских атак, еще одно столкновение продолжается. Авиация захватчиков нанесла восемь ударов, сбросив при этом 14 управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг осуществил 90 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности восемь - из реактивных систем залпового огня.

Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны остановили девять вражеских атак в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Синельниково, Тихого и в сторону населенных пунктов Двуречанское и Колодязное, еще пять боестолкновений продолжаются.

На Купянском направлении Силы обороны отразили четыре из пяти вражеских атак в сторону Петропавловки и Песчаного. Бой продолжается.

Обстановка на востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении захватническая армия осуществила две атаки на позиции украинцев в районе населенного пункта Дерилово и в сторону Коровьего Яра, бои продолжаются.

На Славянском направлении россияне десять раз пытались продвинуться на позиции наших войск в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки и Федоровки. Силы обороны остановили восемь атак противника, два боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении наши воины отразили вражеское наступление в районе Зализнянского.

На Константиновском направлении противник восемь раз пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Яблоновки, Щербиновки и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 57 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Федоровка, Никаноровка, Червоный Лиман, Родинское, Мирноград, Проминь, Лысовка, Покровск, Зеленое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Котляровка, Горехово и Филия. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 52 атаки.

Обстановка на юге

На Александровском направлении украинские защитники остановили пять штурмовых действий вражеских войск. Противник пытается продвигаться в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Орестополь, Приволье и Красногорское. Авиаудару подверглась Великомихайловка.

На Гуляйпольском направлении произошло четыре боестолкновения в районах населенных пунктов Успеновка и Новоуспеновское.

На Ореховском направлении с начала суток произошла одна атака вражеских подразделений – оккупанты пытались продвинуться вперед в районе Плавней. Авиация противника нанесла удар по Орехову.

На Приднепровском направлении враг осуществил одну неудачную попытку наступления.

