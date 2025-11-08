Более 60 вражеских атак остановлено на Покровском направлении, - Генштаб

Всего за прошедшие сутки, 7 ноября 2025 года, на фронте было зафиксировано 181 боевое столкновение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

Вчера противник нанес один ракетный и 74 авиационных удара, применил десять ракет, сбросил 164 управляемые авиабомбы. Кроме этого, осуществил 4 923 обстрела, в том числе 148 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6 184 дрона-камикадзе.

Авиаудары подверглись, в частности, районы населенных пунктов Яблоково, Ровнополье, Червоное, Зализнычное, Новоандреевка, Преображенка Запорожской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На фронте зафиксировано 138 боестолкновений, треть из них - на Покровском направлении, - Генштаб

Удары по врагу

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Генштаб напоминает, что потери российских оккупационных войск за прошедшие сутки составили 1 190 человек. Силы обороны Украины также обезвредили одну боевую бронированную машину, 20 артиллерийских систем, три реактивные системы залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, один вертолет, 250 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня (количество уточняется) и 72 единицы автомобильной техники противника.

Обстановка на севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили семь атак россиян. Противник нанес восемь авиационных ударов, в общей сложности сбросил 19 управляемых авиационных бомб и осуществил 187 артиллерийских обстрелов, в том числе 11 - из реактивных систем залпового огня.

Читайте также: Единственные страны, которые выступают за мир в Украине, – США и "маленькая Венгрия", – Орбан

Обстановка в Харьковской области

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло 11 боевых столкновений в районах Волчанска, Каменки и в направлении Двуречанского.

На Купянском направлении зафиксировано девять атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника вблизи Купянска, Песчаного, Боровской Андреевки и в направлении Петропавловки.

Смотрите также: Поля под Покровском плотно окутаны оптоволокном от беспилотников. ВИДЕО

Обстановка на Востоке

Как сообщает Генштаб, на Лиманском направлении враг атаковал семь раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Колодязи, Новоселовка, Торское, Заречное и в направлении населенного пункта Коровий Яр.

На Славянском направлении агрессор атаковал вблизи населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Серебрянка, Григоровка, Звановка, Выемка. Всего за прошедшие сутки произошло 14 боевых столкновений.

На Краматорском направлении наши защитники успешно остановили четыре вражеские атаки вблизи Миньковки и Ступочек.

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг осуществил 19 атак в районах Плещиевки, Русина Яра, Софиевки и в направлении Ильиновки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 62 атаки агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Федоровка, Никаноровка, Червоный Лиман, Родинское, Червоный Яр, Гродовка, Даченское, Новогродовка, Мирноград, Покровск, Песчаное, Зверовое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Филия, Новоэкономичное и в направлении населенных пунктов Новопавловка и Кучеров Яр", - говорится в сообщении.

Обстановка на юге

По данным Генштаба, на Александровском направлении Силы обороны отразили 32 вражеских штурмовых действия в районах населенных пунктов Вербовое, Сычневое, Орестополь, Павловка, Новогригоровка, Нововасильевское, Рыбное, Новониколаевка и в направлении Егоровки и Тернуватого.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили две атаки захватчиков вблизи Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, а также активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Больше читайте в нашем Telegram-канале