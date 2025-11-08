Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 150 100 человек (+1 190 за сутки), 11 330 танков, 34 321 артсистема, 23 544 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 150 100 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 8.11.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 150 100 (+1 190) человек
- танков - 11 330 (+0) ед.
- боевых бронированных машин - 23 544 (+1) ед.
- артиллерийских систем - 34 321 (+20) ед.
- РСЗО - 1 538 (+3) ед.
- средства ПВО - 1 239 (+1) ед.
- самолетов - 428 (+0) ед.
- вертолетов - 347 (+1) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 78 928 (+250) ед. (количество уточняется)
- крылатые ракеты - 3 918 (+0) ед.
- корабли / катера - 28 (+0) ед.
- подводные лодки - 1 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны - 66 795 (+72) ед.
- специальная техника - 3 993 (+0) ед.
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
Топ комментарии
+13 Qq Qqq #455433
показать весь комментарий08.11.2025 09:08 Ответить Ссылка
+10 Денис Брегін #608889
показать весь комментарий08.11.2025 09:10 Ответить Ссылка
+8 Moshe_Dayan
показать весь комментарий08.11.2025 09:14 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
97 одиниць знищеної техніки, 1! пєпєлац та 1190! чумардосів за день.
Броня мінімум - 1, ППО супер, арта та логістика просідають.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.