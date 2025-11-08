Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 150 100 человек (+1 190 за сутки), 11 330 танков, 34 321 артсистема, 23 544 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 150 100 российских оккупантов.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 8.11.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 150 100 (+1 190) человек

танков - 11 330 (+0) ед.

боевых бронированных машин - 23 544 (+1) ед.

артиллерийских систем - 34 321 (+20) ед.

РСЗО - 1 538 (+3) ед.

средства ПВО - 1 239 (+1) ед.

самолетов - 428 (+0) ед.

вертолетов - 347 (+1) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 78 928 (+250) ед. (количество уточняется)

крылатые ракеты - 3 918 (+0) ед.

корабли / катера - 28 (+0) ед.

подводные лодки - 1 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны - 66 795 (+72) ед.

специальная техника - 3 993 (+0) ед.

