Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 150 100 человек (+1 190 за сутки), 11 330 танков, 34 321 артсистема, 23 544 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 150 100 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 8.11.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 150 100 (+1 190) человек
  • танков - 11 330 (+0) ед.
  • боевых бронированных машин - 23 544 (+1) ед.
  • артиллерийских систем - 34 321 (+20) ед.
  • РСЗО - 1 538 (+3) ед.
  • средства ПВО - 1 239 (+1) ед.
  • самолетов - 428 (+0) ед.
  • вертолетов - 347 (+1) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 78 928 (+250) ед. (количество уточняется)
  • крылатые ракеты - 3 918 (+0) ед.
  • корабли / катера - 28 (+0) ед.
  • подводные лодки - 1 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны - 66 795 (+72) ед.
  • специальная техника - 3 993 (+0) ед.

Читайте также: В октябре более 25 тыс. россиян – "двухсотые". Это только благодаря ударам наших БПЛА, – Зеленский

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

+13
Минув 4280 день москальсько-української війни.
97 одиниць знищеної техніки, 1! пєпєлац та 1190! чумардосів за день.
Броня мінімум - 1, ППО супер, арта та логістика просідають.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
08.11.2025 09:08 Ответить
+10
ЗСУ прорідили підарасів непогано!
08.11.2025 09:10 Ответить
+8
О! Гвинтокрил!
08.11.2025 09:14 Ответить
08.11.2025 09:08 Ответить
08.11.2025 09:11 Ответить
08.11.2025 09:10 Ответить
08.11.2025 09:14 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
08.11.2025 09:25 Ответить
Допоки не вб'ють найкривавішого світового терориста нікчемну істоту путіна, ці чорти не закінчатся.
08.11.2025 09:33 Ответить
Мир - це не відсутність війни, але відсутність москви.
08.11.2025 09:40 Ответить
"×уйлостан delenda est" (C)
08.11.2025 09:42 Ответить
ВАУ! и пепелац, и 3рсзо и пво😃👍
08.11.2025 10:16 Ответить
 
 