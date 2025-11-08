Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 150 100 осіб (+1 190 за добу), 11 330 танків, 34 321 артсистема, 23 544 бойові броньовані машини
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 150 100 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 8.11.25 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 150 100 (+1 190) осіб
- танків - 11 330 (+0) од.
- бойових броньованих машин - 23 544 (+1) од.
- артилерійських систем - 34 321 (+20) од.
- РСЗВ - 1 538 (+3) од.
- засоби ППО - 1 239 (+1) од.
- літаків - 428 (+0) од.
- гелікоптерів - 347 (+1) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 78 928 (+250) од. (кількість уточнюється)
- крилаті ракети - 3 918 (+0) од.
- кораблі / катери - 28 (+0) од.
- підводні човни - 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 66 795 (+72) од.
- спеціальна техніка - 3 993 (+0) од.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
Топ коментарі
+28 Qq Qqq #455433
показати весь коментар08.11.2025 09:08 Відповісти Посилання
+16 Денис Брегін #608889
показати весь коментар08.11.2025 09:10 Відповісти Посилання
+14 Qq Qqq #455433
показати весь коментар08.11.2025 09:11 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
97 одиниць знищеної техніки, 1! пєпєлац та 1190! чумардосів за день.
Броня мінімум - 1, ППО супер, арта та логістика просідають.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
@ "успешно демобилизированы:
- подполковник Мыцык Алексей;
- начальник штаба батальона подполковник Гатауллин Фарит;
- подполковник Бандура Сергей;
- лейтенант Плотников Егор;
- лейтенант Бирюков Григорий;
- младший лейтенант Димов Сергей;
- майор мусор, старший лейтенант всрф Дембелов Владимир;
- лейтенант Усумов Джамбулат;
- лейтенант мусор Кондин Вячеслав;
- лейтенант Конов Александр;
- младший лейтенант Зырянов Вадим;
- младший лейтенант Игнатьев Денис;
- старший лейтенант Заратуйченко Дмитрий, командир групы специального назначения 810 отдельной бригады морской пехоты.Предатель Украины. Родился в г. Богодухов Харьковской обл. С 2009 г. проживал в Севастополе;
- капитан Кособоков Евгений;
- старший лейтенант Кушнарев Иван;
- лейтенант Михайлов Дмитрий;
- лейтенант Гераськин Владислав;
- младший лейтенант Ручкин Леонид;
- младший лейтенант Метрёнинский Алексей;
- капитан Ахминеев Петр;
- лейтенант Суснин Данил;
- лейтенант Данилюк Василий;
- лейтенант Келасов Игорь;
- лейтенант Лагунов Михаил;
- младший лейтенант Марк Герман;
- капитан Шульц Сергей;
- капитан Гончаров Иван;
- капитан Урбан Михаил;
- старший лейтенант Щербаков Александр;
- лейтенант ? Шамсиев Хасан;
- младший лейтенант Торшонов Денис;
- полковник ФСБ Лобко Анатолий;
- командир батальона майор Багаутдинов Руслан;
- майор Иванов Андрей;
- капитан Люкшин Андрей;
- лейтенант Махмудов Даниил;
- младший лейтенант Горбунов Илья;
- майор Середонин Владимир;
- капитан Власов Роман;
- лейтенант Голеницкий Александр;
- лейтенант Маслов Игорь;
- младший лейтенант Балалаев Федор;
- младший лейтенант Копятин Александр;
- капитан Свиридов Дмитрий;
- капитан Курбанов Михаил;
- старший лейтенант Кокошин Иван;
- старший лейтенант Маркевич Олег;
- лейтенант Никалютин Алексей (Донецк);
- лейтенант Коленчуков Константин;
- полковник Поминов Виктор;
- капитан Половинкин Борис;
- старший лейтенант Цыпрынюк Игорь; - лейтенант Дергачев Станислав;
- младший лейтенант Тимошенко Дмитрий;
- младший лейтенант Шахнович Дмитрий;
Смерть ворогам!
Під час боїв за українське місто Часів Яр, яке за площею рівне "Дісней Ленду", армія російських загарбників втратила близько 99 000 своїх штурмовиків.