Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 150 100 осіб (+1 190 за добу), 11 330 танків, 34 321 артсистема, 23 544 бойові броньовані машини

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 150 100 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 8.11.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 150 100 (+1 190) осіб
  • танків - 11 330 (+0) од.
  • бойових броньованих машин - 23 544 (+1) од.
  • артилерійських систем - 34 321 (+20) од.
  • РСЗВ - 1 538 (+3) од.
  • засоби ППО - 1 239 (+1) од.
  • літаків - 428 (+0) од.
  • гелікоптерів - 347 (+1) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 78 928 (+250) од. (кількість уточнюється)
  • крилаті ракети - 3 918 (+0) од.
  • кораблі / катери - 28 (+0) од.
  • підводні човни - 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 66 795 (+72) од.
  • спеціальна техніка - 3 993 (+0) од.

ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

армія рф (21061) Генштаб ЗС (8370) ліквідація (4761) знищення (10170)
+28
Минув 4280 день москальсько-української війни.
97 одиниць знищеної техніки, 1! пєпєлац та 1190! чумардосів за день.
Броня мінімум - 1, ППО супер, арта та логістика просідають.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
08.11.2025 09:08 Відповісти
ЗСУ прорідили підарасів непогано!
08.11.2025 09:10 Відповісти
08.11.2025 09:11 Відповісти
08.11.2025 09:08 Відповісти
08.11.2025 09:11 Відповісти
А яка область сьогодні?
08.11.2025 11:02 Відповісти
ЗСУ прорідили підарасів непогано!
08.11.2025 09:10 Відповісти
О! Гвинтокрил!
08.11.2025 09:14 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
08.11.2025 09:25 Відповісти
Допоки не вб'ють найкривавішого світового терориста нікчемну істоту путіна, ці чорти не закінчатся.
08.11.2025 09:33 Відповісти
Мир - це не відсутність війни, але відсутність москви.
08.11.2025 09:40 Відповісти
"×уйлостан delenda est" (C)
08.11.2025 09:42 Відповісти
ВАУ! и пепелац, и 3рсзо и пво😃👍
08.11.2025 10:16 Відповісти
І пепелацик!!!
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
08.11.2025 11:01 Відповісти
Сьогодні мнясо свіженьке, майже без консервних банок! Вітаміни!
08.11.2025 11:04 Відповісти
Публікація https://x.com/Shtirlitz53/status/1987089571662762123?t=ZZ1yyvhODpu8pKNCj-3bAA&s=19 укладачем списків вбитих рашистів з числа офіцерського складу за останні півтора тижні:
@ "успешно демобилизированы:
- подполковник Мыцык Алексей;
- начальник штаба батальона подполковник Гатауллин Фарит;
- подполковник Бандура Сергей;
- лейтенант Плотников Егор;
- лейтенант Бирюков Григорий;
- младший лейтенант Димов Сергей;

- майор мусор, старший лейтенант всрф Дембелов Владимир;
- лейтенант Усумов Джамбулат;
- лейтенант мусор Кондин Вячеслав;
- лейтенант Конов Александр;
- младший лейтенант Зырянов Вадим;
- младший лейтенант Игнатьев Денис;

- старший лейтенант Заратуйченко Дмитрий, командир групы специального назначения 810 отдельной бригады морской пехоты.Предатель Украины. Родился в г. Богодухов Харьковской обл. С 2009 г. проживал в Севастополе;

- капитан Кособоков Евгений;
- старший лейтенант Кушнарев Иван;
- лейтенант Михайлов Дмитрий;
- лейтенант Гераськин Владислав;
- младший лейтенант Ручкин Леонид;
- младший лейтенант Метрёнинский Алексей;

- капитан Ахминеев Петр;
- лейтенант Суснин Данил;
- лейтенант Данилюк Василий;
- лейтенант Келасов Игорь;
- лейтенант Лагунов Михаил;
- младший лейтенант Марк Герман;

- капитан Шульц Сергей;
- капитан Гончаров Иван;
- капитан Урбан Михаил;
- старший лейтенант Щербаков Александр;
- лейтенант ? Шамсиев Хасан;
- младший лейтенант Торшонов Денис;

- полковник ФСБ Лобко Анатолий;
- командир батальона майор Багаутдинов Руслан;
- майор Иванов Андрей;
- капитан Люкшин Андрей;
- лейтенант Махмудов Даниил;
- младший лейтенант Горбунов Илья;

- майор Середонин Владимир;
- капитан Власов Роман;
- лейтенант Голеницкий Александр;
- лейтенант Маслов Игорь;
- младший лейтенант Балалаев Федор;
- младший лейтенант Копятин Александр;

- капитан Свиридов Дмитрий;
- капитан Курбанов Михаил;
- старший лейтенант Кокошин Иван;
- старший лейтенант Маркевич Олег;
- лейтенант Никалютин Алексей (Донецк);
- лейтенант Коленчуков Константин;

- полковник Поминов Виктор;
- капитан Половинкин Борис;
- старший лейтенант Цыпрынюк Игорь; - лейтенант Дергачев Станислав;
- младший лейтенант Тимошенко Дмитрий;
- младший лейтенант Шахнович Дмитрий;

Смерть ворогам!
08.11.2025 14:05 Відповісти
@ (у перекладі):
Під час боїв за українське місто Часів Яр, яке за площею рівне "Дісней Ленду", армія російських загарбників втратила близько 99 000 своїх штурмовиків.

08.11.2025 16:07 Відповісти
 
 