На фронте зафиксировано 138 боестолкновений, треть из них - на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 138 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Боевые действия на севере

Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали громады приграничных населенных пунктов Бобылевка, Нововасильевка, Горки, Бачевск, Бруски, Уланово Сумской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток зафиксировано пять боевых столкновений, четыре из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес четыре авиационных удара, сбросил десять управляемых авиабомб и осуществил 99 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых четыре — из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили две атаки вражеских войск, еще три боевые столкновения продолжаются до сих пор. Враг пытается продвинуться в районах Волчанска и Каменки.

На Купянском направлении захватническая армия осуществила семь атак на позиции украинских подразделений вблизи Купянска, Песчаного, Боровской Андреевки и в направлении Петропавловки. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении российские оккупанты пять раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Колодязи, Новоселовка и в направлении населенного пункта Коровий Яр.

На Славянском направлении Силы обороны отразили 12 атак врага вблизи населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Серебрянка, Григоровка, Звановка.

На Краматорском направлении наши защитники успешно остановили две вражеские атаки вблизи Миньковки. В настоящее время продолжаются еще два боевых столкновения в районе населенного пункта Ступочки.

На Константиновском направлении враг осуществил 18 штурмовых действий в районах Плещиевки, Русина Яра, Софиевки и в направлении Ильиновки. Сейчас идут бои в трех локациях.

На Покровском направлении российские захватчики осуществили 45 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Федоровка, Никаноровка, Червоный Лиман, Родинское, Червоный Яр, Гродовка, Даченское, Новогродовка, Мирноград, Покровск, Песчаное, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Филия и в направлении населенных пунктов Новопавловка и Кучеров Яр. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 39 атак противника. Шесть боевых столкновений продолжаются.

На Александровском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Вербовое, Сичневое, Орестополь, Павловка, Новогригоровка, Егоровка, Нововасильевское, Рыбное, Новониколаевка и в направлении населенного пункта Терноватое. Наши воины отбили шесть вражеских штурмов, еще пять атак продолжаются.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг с начала суток не проводил наступательных действий, однако наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Яблоково, Ривнополье, Червоное, Зализнычное, Новоандреевка, Преображенка.

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили две атаки захватчиков вблизи Антоновского моста.

