Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 154 180 осіб (+1 000 за добу), 11 342 танки, 34 379 артсистем, 23 556 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 154 180 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 12.11.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 154 180 (+1 000) осіб.
  • танків - 11 342 (+0) од.
  • бойових броньованих машин - 23 556 (+3) од.
  • артилерійських систем - 34 379 (+13) од.
  • РСЗВ - 1 540 (+1) од.
  • засоби ППО - 1 240 (+1) од.
  • літаків - 428 (+0) од.
  • гелікоптерів - 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 79 804 (+162) од.
  • крилаті ракети - 3 926 (+0) од.
  • кораблі / катери - 28 (+0) од.
  • підводні човни - 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 67 123 (+87) од.
  • спеціальна техніка - 3 994 (+1) од.

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у жовтні російська армія зазнала на фронті найбільших втрат з початку повномасштабної війни проти України – понад 25 тисяч росіян стали "двохсотими". Також Цензор.НЕТ інформував, що штаб російського "Рубікону" уражено в окупованій Авдіївці: ліквідовано офіцерів та операторів БпЛА.

Топ коментарі
+16
Минув 4284 день москальсько-української війни.
106! одиниць знищеної техніки та 1000! чумардосів за день.
Броня 3, арта та логістика по мінімуму, ППО та спецтехніка супер.
Логістика перевалила за 67000! Змгальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 143000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 154 000 це більше, ніж все населення Самари.
12.11.2025 08:53 Відповісти
+11
Рашистик , так ваша ж ботоферма вже писала , що Покровськ захоплять через тиждень
Рівно тиждень тому
Ви ж балаболи🤣🤣
12.11.2025 07:25 Відповісти
+11
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
12.11.2025 07:53 Відповісти
Ага, завтра буде новина що каzапи захопили Покровськ. Як заїбала ця зелена *******.
12.11.2025 07:05 Відповісти
Так заіпала що ти аж до Америки здриснув
показати весь коментар
12.11.2025 08:58 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
12.11.2025 07:53 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
12.11.2025 07:53 Відповісти
ППО плюс. Це добре.
12.11.2025 08:31 Відповісти
12.11.2025 08:53 Відповісти
12.11.2025 08:56 Відповісти
Танки - 0 вже другий день поспіль! "Грйазі бойаццо"?! Чи просто закінчилися, навіть пам'ятники Т-34? 😜
12.11.2025 11:02 Відповісти
 
 