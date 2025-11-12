Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 154 180 осіб (+1 000 за добу), 11 342 танки, 34 379 артсистем, 23 556 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 154 180 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Ліквідація російської армії

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 12.11.25 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 154 180 (+1 000) осіб.

танків - 11 342 (+0) од.

бойових броньованих машин - 23 556 (+3) од.

артилерійських систем - 34 379 (+13) од.

РСЗВ - 1 540 (+1) од.

засоби ППО - 1 240 (+1) од.

літаків - 428 (+0) од.

гелікоптерів - 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 79 804 (+162) од.

крилаті ракети - 3 926 (+0) од.

кораблі / катери - 28 (+0) од.

підводні човни - 1 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни - 67 123 (+87) од.

спеціальна техніка - 3 994 (+1) од.

Також читайте: Окупанти зазнають значних втрат, просуваючись на руїнах Вовчанська, - Трегубов

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у жовтні російська армія зазнала на фронті найбільших втрат з початку повномасштабної війни проти України – понад 25 тисяч росіян стали "двохсотими". Також Цензор.НЕТ інформував, що штаб російського "Рубікону" уражено в окупованій Авдіївці: ліквідовано офіцерів та операторів БпЛА.

Також читайте: Ліквідовано підполковника ОМОНу Мазжеріна, причетного до воєнних злочинів на Київщині, - ГУР. ВIДЕО