Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 154 180 осіб (+1 000 за добу), 11 342 танки, 34 379 артсистем, 23 556 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 154 180 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Ліквідація російської армії
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 12.11.25 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 154 180 (+1 000) осіб.
- танків - 11 342 (+0) од.
- бойових броньованих машин - 23 556 (+3) од.
- артилерійських систем - 34 379 (+13) од.
- РСЗВ - 1 540 (+1) од.
- засоби ППО - 1 240 (+1) од.
- літаків - 428 (+0) од.
- гелікоптерів - 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 79 804 (+162) од.
- крилаті ракети - 3 926 (+0) од.
- кораблі / катери - 28 (+0) од.
- підводні човни - 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 67 123 (+87) од.
- спеціальна техніка - 3 994 (+1) од.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що у жовтні російська армія зазнала на фронті найбільших втрат з початку повномасштабної війни проти України – понад 25 тисяч росіян стали "двохсотими". Також Цензор.НЕТ інформував, що штаб російського "Рубікону" уражено в окупованій Авдіївці: ліквідовано офіцерів та операторів БпЛА.
Топ коментарі
+16 Qq Qqq #455433
показати весь коментар12.11.2025 08:53 Відповісти Посилання
+11 АРТЕМ Булискерия #524928
показати весь коментар12.11.2025 07:25 Відповісти Посилання
+11 tarasii smila #448870
показати весь коментар12.11.2025 07:53 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Рівно тиждень тому
Ви ж балаболи🤣🤣
106! одиниць знищеної техніки та 1000! чумардосів за день.
Броня 3, арта та логістика по мінімуму, ППО та спецтехніка супер.
Логістика перевалила за 67000! Змгальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 143000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 154 000 це більше, ніж все населення Самари.