Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 154 180 человек (+1 000 за сутки), 11 342 танка, 34 379 артсистем, 23 556 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 154 180 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Ликвидация российской армии
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 12.11.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 154 180 (+1 000) человек.
- танков - 11 342 (+0) ед.
- боевых бронированных машин - 23 556 (+3) ед.
- артиллерийских систем - 34 379 (+13) ед.
- РСЗО - 1 540 (+1) ед.
- средства ПВО - 1 240 (+1) ед.
- самолетов - 428 (+0) ед.
- вертолетов - 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 79 804 (+162) ед.
- крылатые ракеты - 3 926 (+0) ед.
- корабли / катера - 28 (+0) ед.
- подводные лодки - 1 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны - 67 123 (+87) ед.
- специальная техника - 3 994 (+1) ед.
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что в октябре российская армия понесла на фронте самые большие потери с начала полномасштабной войны против Украины - более 25 тысяч россиян стали "двухсотыми". Также Цензор.НЕТ информировал, что штаб российского "Рубикона" поражен в оккупированной Авдеевке: ликвидированы офицеры и операторы БПЛА.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Рівно тиждень тому
Ви ж балаболи🤣🤣
106! одиниць знищеної техніки та 1000! чумардосів за день.
Броня 3, арта та логістика по мінімуму, ППО та спецтехніка супер.
Логістика перевалила за 67000! Змгальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 143000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 154 000 це більше, ніж все населення Самари.