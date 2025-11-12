Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 154 180 человек (+1 000 за сутки), 11 342 танка, 34 379 артсистем, 23 556 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 154 180 российских оккупантов.

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 12.11.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 154 180 (+1 000) человек.

танков - 11 342 (+0) ед.

боевых бронированных машин - 23 556 (+3) ед.

артиллерийских систем - 34 379 (+13) ед.

РСЗО - 1 540 (+1) ед.

средства ПВО - 1 240 (+1) ед.

самолетов - 428 (+0) ед.

вертолетов - 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 79 804 (+162) ед.

крылатые ракеты - 3 926 (+0) ед.

корабли / катера - 28 (+0) ед.

подводные лодки - 1 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны - 67 123 (+87) ед.

специальная техника - 3 994 (+1) ед.

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

