Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 154 180 человек (+1 000 за сутки), 11 342 танка, 34 379 артсистем, 23 556 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Уничтожение автотехники РФ

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 154 180 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 12.11.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 154 180 (+1 000) человек.
  • танков - 11 342 (+0) ед.
  • боевых бронированных машин - 23 556 (+3) ед.
  • артиллерийских систем - 34 379 (+13) ед.
  • РСЗО - 1 540 (+1) ед.
  • средства ПВО - 1 240 (+1) ед.
  • самолетов - 428 (+0) ед.
  • вертолетов - 347 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 79 804 (+162) ед.
  • крылатые ракеты - 3 926 (+0) ед.
  • корабли / катера - 28 (+0) ед.
  • подводные лодки - 1 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны - 67 123 (+87) ед.
  • специальная техника - 3 994 (+1) ед.

ликвидация РФ

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в октябре российская армия понесла на фронте самые большие потери с начала полномасштабной войны против Украины - более 25 тысяч россиян стали "двухсотыми". Также Цензор.НЕТ информировал, что штаб российского "Рубикона" поражен в оккупированной Авдеевке: ликвидированы офицеры и операторы БПЛА.

Ага, завтра буде новина що каzапи захопили Покровськ. Як заїбала ця зелена *******.
12.11.2025 07:05 Ответить
Рашистик , так ваша ж ботоферма вже писала , що Покровськ захоплять через тиждень
Рівно тиждень тому
Ви ж балаболи🤣🤣
12.11.2025 07:25 Ответить
Так заіпала що ти аж до Америки здриснув
12.11.2025 08:58 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
12.11.2025 07:53 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
12.11.2025 07:53 Ответить
ППО плюс. Це добре.
12.11.2025 08:31 Ответить
Минув 4284 день москальсько-української війни.
106! одиниць знищеної техніки та 1000! чумардосів за день.
Броня 3, арта та логістика по мінімуму, ППО та спецтехніка супер.
Логістика перевалила за 67000! Змгальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 143000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 154 000 це більше, ніж все населення Самари.
12.11.2025 08:53 Ответить
12.11.2025 08:56 Ответить
 
 