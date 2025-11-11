Оккупанты несут значительные потери, продвигаясь по руинам Волчанска, - Трегубов

Несмотря на значительные потери, войска РФ продолжают наступательные действия в районе Волчанска в Харьковской области.

Об этом в эфире сообщил начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В отличие от Купянска, в Волчанске разрушена большая часть зданий, причем давно. Там дольше (продолжаются. - Ред.) боевые действия, и разрушения значительно серьезнее, поэтому вопрос в том, где вообще держать позиции", - отметил Трегубов.

Читайте также: Заявления о значительных успехах армии РФ в Волчанске не соответствуют действительности, - ОТГ "Харьков". КАРТА

По его словам, враг наступает на территорию, которая практически полностью разрушена, а украинские силы обороняют местность, где сложно обустраивать укрепления из-за постоянных ударов, в частности авиационных, в том числе с использованием управляемых авиабомб.

"Там нет такого многослойного "слоеного пирога", как в Купянске или, например, в Лимане. Там более определенные позиции россиян, но там (они. - Ред.) очень много усилий тратят именно на то, чтобы просто продавливать, тогда как им немного помешала ситуация с дамбой. Она действительно их задержала, но не остановила", - пояснил спикер.

В то же время он подчеркнул, что из-за отсутствия зеленых насаждений, которые могли бы служить укрытием, потери российских захватчиков в последнее время возросли.

Читайте также: Подрыв дамбы в Белгороде осложнил наступление РФ на Волчанск, - Группировка объединенных сил

Вопрос только в том, сколько собственных солдат они тратят, чтобы продвигаться по этим руинам", - добавил Трегубов.

Он также отметил, что близость территории России к району боевых действий позволяет россиянам быстро пополнять свои силы.

"Там непосредственно территория Российской Федерации неподалеку, поэтому они могут себе позволить постоянное пополнение... и с логистикой непосредственно с территории Российской Федерации особых проблем нет", - подытожил спикер.

Ранее сообщалось, что на Купянском направлении россияне давят небольшими группами. Волчанск полностью разрушен, мест для обустройства позиций нет.

Больше читайте в нашем Telegram-канале